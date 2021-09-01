混合教學成新常態！開學筆電現採買潮　Acer萬元教育國民機月夯賣700台

▲搶攻開學筆電採買潮，東森購物網主打購買指定筆電，再送line points點數回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

在疫情升三級警戒時，學校改採線上教學，讓筆電、平板一度賣到大缺貨，雖然現在疫情趨緩，史上最長暑假結束，學生陸續回到校園，但線上與線下混合將成為教學新常態，讓開學筆電買氣湧現，把握這波商機，網購平台祭出3C促銷，並公布開學3C家電熱銷TOP5，也觀察到Acer萬元教育國民機、ASUS X515JA 15.6吋窄邊框輕薄筆電最受青睞。

看準3C開學採買潮，東森購物網3C館推出購買Lenovo指定筆電最高送500點line points之外，另精選14吋Lenovo輕薄筆電、Acer獨顯筆電與輕薄筆電，以及微星17吋電競筆電，祭出折扣特惠價，最便宜16,000元有找，搭配99購物盛典活動，消費滿額並登記再送1999折價券+東森幣，還有機會再抽999禮物卡，指定銀行再享最高回饋15%。

momo據站上消費觀察，開學筆電主要以學生文書處理為主，「15吋以上大螢幕」、「體積輕薄便攜」是選購時二大關鍵因素，而近一個月筆電銷售年增逾5成，其中熱銷冠軍為Acer萬元教育國民機TravelMate B311，月賣逾700台；第二名為ASUS華碩X515JA 15.6吋窄邊框輕薄筆電，月銷逾250台；第三名為Dynabook CS40L H14吋清新美型筆電-黑曜藍，月銷逾過200台。即日起至9/17推出「筆電開學慶」，近20家品牌大廠、逾千款筆電下殺7折起，消費滿萬元再享最高1000 momo幣。

▲Acer萬元教育國民機TravelMate B311，搭載最新Intel處理器結合低功耗和高效能，在網購平台上很熱銷。（圖／momo購物網提供）

▲ASUS華碩X515JA 15.6吋窄邊框輕薄筆電，83%高屏佔比，內含M.2擴充槽可支援雙碟升級。（圖／momo購物網提供）

9月迎來開學季，PChome 24h購物觀察近期開學用品買氣翻倍，其中家電類以風扇及電視銷售成長顯著，3C周邊則以筆電、螢幕、滑鼠與鍵盤等，8/26～8/30近一週業績年成長皆30～45%，進一步公布「開學3C家電熱銷TOP5」，由筆電/平板奪下熱銷冠軍，第2～5名依序為3C周邊、影視設備、小冰箱、風扇。

線上教學頻率增加，使「筆電/平板」成為開學人手一台的必備工具，尤以高階電競機型榮登首選，性能強、可同時滿足文書處理及遊戲娛樂等多用途，翻轉過往多採購基本入門款趨勢，亦帶動鍵盤、滑鼠、硬碟等3C周邊熱賣。而居家時間長，「影視設備」成為外宿族採購黑馬，如32型及43型小型電視、熱銷價格帶落於8,000～15,000元最受歡迎，輕巧易攜款行動投影機也推升8月份整體電視銷售衝上家電類熱銷第一名；其他如兼具冷藏及冷凍功能的「雙門小冰箱」、具遙控功能「風扇」等開學實用小家電皆飆入榜內。