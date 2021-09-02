電商「99購物節」狂祭好康火熱開打　微振興加倍回饋整理一次看

▲東森購物網「99購物盛典」今起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情趨緩，中央預計10月推出五倍券以及8款加碼優惠券拼振興，網購也有微振興加倍回饋活動，面對下半年電商戰首波迎來99購物節，各平台紛紛祭出超值商品最低2折起、1元與9元夯品限時瘋搶，以及全站免運、下單滿額抽好禮或百萬超跑免費一日駕駛體驗等各種好康，讓消費者買便宜又能省荷包。

東森購物網「99購物盛典」開跑，祭出限時瘋搶、大牌好物天天開搶、集氣搶好康5折、指定熱銷品最高回饋20%東森幣等，還有「超值好物任你刮」可立即刮獎，可獲得最低9元、專屬特價等限量優惠商品，以及最高999元折價券、東森幣隨刮隨用，消費滿額並登記最高送1999折價券+東森幣，還有機會再抽999禮物卡，指定銀行加碼回饋最高15%。

momo購物網「99狂購節」暖身活動9/4～9/8開跑，首波優惠強打百大品牌萬件商品下殺5折起，以及三大好康回饋「下單抽SAMSUNG 32型HD液晶電視」、「整點免費搶最高999 momo幣」、「天天簽到領最高25 momo幣」，此外，包含玉山、中國信託、國泰世華、台新、永豐、花旗等30家銀行，全站消費滿額最高送1萬元；下單指定品牌商品刷momo富邦聯名信用卡，最高享18%回饋。

▲「9.9超級購物節」下單再抽百萬超跑免費開。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」發放商城85、88折最高現抵5,000元，活動期間天天0、12、18點精選9元強品開搶，9/9當天加碼超便宜1元下殺品，當天人人都有5張全日可用的99元免運券，再加發一張0元免運券於00:00～00:15限時使用；9/9不限金額下單並登記，再抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗，還有gogoout 3,000元租車金。另攜手150個品牌打造8款遊戲，破關就抽Apple Watch、PS4 Pro、Dyson等夯品。

PChome 24h購物即日起開跑「99揪揪節」檔期活動，集結家電、開學用品、電玩娛樂及3C話題新機等全站31折起，更首度與知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，9/30前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆及口袋日誌等系列商品，搶攻年輕商機。同時，全站消費滿額登記抽Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉。

遠傳friDay購物搶先推出「99掃貨節」，倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌下殺2折起，像是iPad Pro 12.9吋M1 Wi-Fi版本128G，現省1,990元再送AirTag，還有通通99元超殺商品，登記再送全家中杯熱美式，天天將送出百杯，逢週五下單加碼送50遠傳幣，另9/9全天、9/18至9/21晚間8～10點間，全站更加碼9%回饋，最高回饋上限500遠傳幣。9月份消費不限金額抽9,999遠傳幣活動，下單2次、2次均滿額3,000元再抽999.9金元寶。

生活市集「99 狂省購物節」主打「億萬補貼」集客，全站免運不需搶券，並祭出「集集點」回饋、好禮抽獎及異業加碼等三大優惠，提供超過20大品牌單品加碼8%集集點回饋及抽獎活動，下單滿9元可抽豪華遊艇雙人遊加萬豪住宿；9/7前搭配每日簽到及限時寶石雨贈點活動，最高搶888集集點；日用、美食、家電及風格居家等4大會場，攜手銀行及其他異業夥伴最高回饋16%；購買指定夯品最高享10%集集點回饋，登記再領全站 3%集集點，總計最高回饋29%。

▲電商99購物節開跑。（圖／樂天市場提供）

樂天市場集結3C家電、居家雜貨超過萬件商品5折起，再推超取宅配免運、轉帳賺點數回饋無上限等多項優惠，即日起至9月30日止，於「399超商宅配免運支援」活動指定店家消費滿399元，並選擇超商取貨或宅配，享免運費優惠；使用樂天銀行帳戶轉帳付款，再享樂天點數10%回饋無上限，指定店家購物滿2,000元額外再賺樂天點數10%回饋。

露天拍賣推出「露天超狂99 優惠免運九九」活動，會員人人享11張運費券，9/8～9/10強打特殺專區，9/9當日每2小時輪番下殺最低6折起，並不定期狂撒無敵折扣碼，下單再抽SodaStream氣泡水機、任天堂Switch Lite等獎品，鎖定9/9消費刷卡最高享14%高回饋。露天eBay海外購物也同步天天免運，好康下殺5折起，9/9～9/12最高現折3,000，再送神秘折扣優惠，韓國Gmarket同樣免運直送，天天現省800。

博客來則為26週年慶做最後衝刺，全館萬種參展書籍、百貨商品2折，並集結超過38家人氣品牌券，一鍵全領最高現省3,000元，消費時還可享折扣優惠，9/1～9/3限時六天，300元折價券天天搶，9/7～9/8全館結帳滿千再88折，滿額最高再送500元E-Coupon。