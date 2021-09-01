中秋網購節今開跑！豪氣集結「10大電商＋逾400家網購」加碼再抽「限量寶石」

▲集結各大電商平台的「中秋團圓歡樂月」網購節活動，要以連續22天的活動以及品項眾多的折扣與贈品，讓民眾開心fun中秋。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

降級後的第一個連假——中秋節，開始倒數！雖然疫情緩解，但日常生活中還是要謹守社交距離，經濟部商業司為了讓民眾能在中秋月盡情享受購物的樂趣，特別帶領財團法人資訊工業策進會、中華民國無店面零售商業同業公會加入協辦，規劃盛大非凡的「中秋團圓歡樂月」網購節！即日起～9/22（三）只要滑滑電腦、手機，就能瀏覽由10大電商以及超過400家電子商務業者、從實體轉為電商的零售業者帶來的限定優惠，中秋連假更有線上直播活動，參加民眾還有機會抽到限量「中秋寶石盒」，讓幸運兒擁有宛如薩諾斯集滿無限寶石的神力，一指就能彈開疫情、迎來好運！

象徵團圓的中秋佳節，過去免不了要拜訪送禮，今年為了社交距離能免則免，帶來全面規劃的「中秋團圓歡樂月」網購節新型態，讓民眾採買、送禮更安全，人情味也毫不打折！談起近來台灣電商的高速發展，經濟部商業司劉雅娟副司長表示，依據今年經濟部統計處統計，台灣7月份在電子商務以及郵購業營業額皆創歷年來新高，可見疫情已改變大家的消費模式。因此，「經濟部集結10大電商以及400多家電商的力量，一連22天在各個平台推出下殺五折、全站免運、消費抽好禮甚至滿額享折扣的活動，今年中秋就把滿滿的心意利用網購送給親友！」

▲由知名設計師精心製作的「中秋寶石盒」，在經濟部商業司劉雅娟副司長介紹下亮相！不同顏色的寶石軟糖分別象徵人際、健康、愛、財富、情緒以及得勝寶石，要讓幸運民眾在中秋佳節贏得好采頭。

同時，劉雅娟也興奮地帶大家開箱針對此次網購節推出的「中秋寶石盒」，「過去幾個月大家因為疫情有點煩悶，因此我們特別邀請前知名飯店食物設計師製作這款寶石軟糖，帶給大家甜蜜幸福的滋味，只要參加9/10～9/15的直播活動，就有機會加碼獲得！」

參與此次網購節的10大電商分別有東森購物網、ishowlife愛秀生活、momo、PChome 24購物、PChmoe商店街、Yahoo奇摩超級商城、台灣樂天市場、生活市集、夠麻吉、露天拍賣。即日起前往各平台的「中秋團圓歡樂月」專區，就能立即享好康搶便宜。為了因應中秋團圓與送禮需求，東森購物網推出超人氣「佳德鳳梨酥」限時2盒只要199元，獨家的「中秋烤肉趣貴族級海陸烤肉組」限時優惠也只要990元，再加上好康5折、指定熱銷品最高回饋20%東森幣等優惠，下單還有機會獲得總金額高達200萬的好禮大放送！同樣集結各種日用、風格居家品項的生活市集，也祭出全站免運。露天拍賣則推出好禮下殺6折起，搭配下單再抽好禮等活動，讓民眾一次享有多重優惠。

▲▼每日的直播購物將分成美食、保養、生活用品等精選類別，並祭出8折甚至下殺5折的限量快閃優惠，而且買一件就免運。

除此之外，民眾不可錯過的還有9/10（五）～9/15（三）連6天晚間9:00～10:00在「LINE官方嚴選」帳號和臉書「中秋團圓歡樂月」粉絲專頁的「直播活動」！6天預計將有40多樣特選品項，從美食、生活用品、保養美妝、服飾到3C無一不包，只要線上跟團搶購下訂，就能享受限時獨家的優惠折扣。直播當天還有各種玩法輪番上陣，讓民眾有玩有買又有拿，還有機會一舉把象徵好運的「中秋寶石盒」以及最大獎項「電子防潮箱」搬回家。

▼眾多的玩法與優惠折扣，不僅要帶動一波中秋經濟，主辦單位經濟部商業司與協辦單位更希望，「在疫情無接觸的需求下，透過這個活動，可以稍微減輕民眾在生活上採購的不便。」