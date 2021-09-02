南投新住民臉書PO文賣「越南月餅」　6盒遭扣送驗

▲移民署南投專勤隊再查獲透過臉書販售的越南月餅，呼籲新住民及移工勿再網購（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內於8月19日首度查獲越南籍母女倉庫內有非洲豬瘟病毒之月餅、火腿、熱狗及荷葉豬肉捲等肉製品，共計71.786公斤，各地衛生、警方和外事單位持續嚴查防堵疫情蔓延；南投日前有新住民透過社群媒體販售越南月餅，移民署南投專勤隊和南投縣衛生局聯合前往稽查，共查獲23盒，目前由衛生局將部分送驗是否染帶非洲豬瘟病毒。

南投縣專勤隊指出，本案是日前透過網路偵蒐，發現轄內新住民在臉書社團PO文、販售越南月餅，於是在昨（1）日聯合縣府衛生局前往該位新住民住處，查獲其持有的同款越南製月餅共23盒，縣府衛生局扣得其中6盒共900公克並帶回送驗，其餘17盒責由該新住民保管，要求在採驗結果未出爐前不得販售。

行政院非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，輸入肉品務必依《動物傳染病防治條例》申請檢疫，如違反規定，不僅檢疫物沒入銷毀，依法可處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金；而中秋節將至，新住民及移工朋友難免懷念家鄉味，建議選用有台灣豬標章的優質肉製產品。

南投縣專勤隊長陳介章呼籲，新住民及移工朋友們務必遵守「3不政策」：不從國外違規輸入肉品、不網購產地不明的肉製品、收到不明肉品不丟廚餘，請丟一般垃圾或交防檢局或動保處處理，以維護台灣豬肉產業1年7百多億的產值；遇有來路不明外國製豬肉製品，可撥打0800-039131專線處理。



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