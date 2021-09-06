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99購物節逛電商必搶1元、99元夯品整理　iPhone 12 Pro殺破價現省1.8萬

東森購物網「99購物盛典」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「99購物盛典」今起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購平台互打99購物節，想為手邊的民生用品補貨、家電汰舊換新，或是買折扣下殺的熱門高單價夯品，可趁這波搶到便宜優惠，如iPhone 12 Pro殺破5折、任天堂Switch電力加強版+健身環9千元有找，鎖定整點時段還有9元或99元好物開搶，以及更殺的1元商品如adidas短袖上衣、小米藍牙耳機 Earbuds遊戲版等。

東森購物網「99購物盛典」祭出限時瘋搶、大牌好物天天開搶、集氣搶好康5折、指定熱銷品最高回饋20%東森幣等，還有「超值好物任你刮」可立即刮獎，可獲得最低9元、專屬特價等限量優惠商品，以及最高999元折價券、東森幣隨刮隨用，消費滿額並登記最高送1999折價券+東森幣，還有機會再抽999禮物卡，指定銀行加碼回饋最高15%。

蝦皮購物攜手百大品牌夯品接力下殺1元起，包括小米藍牙耳機Earbuds遊戲版、Ariel新升級3D超濃縮抗菌洗衣膠囊、淨新醫療口罩、專科超微米彈潤潔顏乳、理膚寶水B5全面修復霜5件組、adidas男短袖上衣、微軟 Microsoft精巧滑鼠、VICHY薇姿火山礦物溫泉水等，通通只有1元，將於9/9當天整點限時瘋搶，並於凌晨0點加碼迷客夏KUMO娜杯紅茶、貢茶奶蓋茉香綠、圓石禪飲、teabar檸檬水和復刻紅茶最低9元開搶。

熱門高單價商品iPhone 12 Pro也有47折必搶價15,999元、Dyson V11 Fluffy+ 吸塵器可換電池款63折優惠價16,900元、Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人4折破盤價9,999元、Switch電力加強版加健身環組合則祭出9,000元有找的優惠，9/9當日下單不限金額再抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費1日開。

iPhone 12 Pro Max（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 12 Pro原價33,900元，在9/9凌晨0點必搶優惠價15,999元。（圖／翻攝自蘋果官網）

Yahoo奇摩購物中心也於即日起至9/11推出「99狂歡購物節」活動，祭出夯品9、99元整點限時瘋搶，例如9元橘子工坊洗手慕斯200ml、99元膳魔師不鏽鋼真空冰沁杯，將於9/7 12:00準時限量開搶，同時再推99好康專區，流行時尚、民生用品、3C家電3折起，下單再抽ASUS ZenFone 8等品牌聯合萬元大禮包，刷指定卡滿3,000送300。

Yahoo奇摩超級商城則於9/12前推出「99不斷電」活動，全站下殺99元起，折價券狂灑現領現折、超贈點最高15倍送，流行、3C交通品類商品跨店消費滿額最高折999，再享萊爾富天天免運無上限。Yahoo奇摩拍賣9/15前祭出0元免運、折扣下殺2折起、跨境商品優惠、愛心公益競標1元起等4大好康活動。

iPad Pro+AirTag防丟組（圖／翻攝自遠傳friDay購物）

▲iPad Pro+AirTag防丟組。（圖／翻攝自遠傳friDay購物）

遠傳friDay購物「99掃貨節」，與倩碧、美國康寧、OPPO、蘋果等10大品牌合推超殺優惠，能溫和洗淨老廢角質倩碧溫和型卸妝慕斯原價2,700元，下殺只要1620元；學習利器iPad Pro 12.9吋 M1 Wi-Fi版本 128G，現省1,990元再送AirTag，另有限殺99活動，Farcent室內擴香、隨手貼收納盒x2、鍋寶多功能廚房剪等，通通只要99元。

現金回饋網ShopBack即日起至9/10止，集結站上500+電商限時現金加碼最高至70%，今（9/6）agoda更享有最高12%現金回饋（原最高6%），還有機會抽中老爺集團、板橋凱薩飯店、台南晶英酒店、台北福華大飯店、和逸飯店等住宿券。另也推出限定購物任務，活動期間每天都有買一單99元就抽最高99元獎勵金，9/9則加碼抽999元，等於免單再賺10倍現金回饋，當天凌晨0點起至2點止，還有不限電商消費滿萬抽千元獎勵金，買滿9家商家再抽9,999元獎勵金等任務。

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