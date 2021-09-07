亞航暖心購庇護月餅　傳遞幸福贈弱勢過好節

▲亞洲航空公司率先訂購1000盒台南市展翼烘焙坊庇護員工製做的月餅禮盒，勞工局長王鑫基陸續分送台南市弱勢及職災勞工，讓他們過一個「愛」團圓的好節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節近了，簡單的幸福對弱勢勞工而言也屬不易，台南市勞工局日前發起集百家企業之愛訂購庇謢好禮，實踐黃偉哲市長「希望家園」，亞洲航空公司盛情響應，率先訂購1000盒展翼烘焙坊庇護員工製做的月餅禮盒，自9月7日起啟動發送列車，陸續分送台南市弱勢及職災勞工，讓他們過一個「愛」團圓的好節。

勞工局長王鑫基表示，今天代表黃偉哲市長致贈弱勢勞工月餅，一方面鼓勵勞工早日恢復信心重返職場，或是參加職業訓練能有機會盡早進入職場就業。他也特別感謝亞洲航空公司盧天麟董事長以良心、愛心帶領企業，長期熱心公益，每年均大量採購庇護工場產品贈送員工，今年更擴大訂購1000盒展翼烘焙坊月餅禮盒分贈弱勢、職災勞工；同時，亞航也響應市府勞工局幫助弱勢房屋修繕，主動認捐仁德區身心障礙弱勢住戶房屋修繕材料費，以實際行動表示關懷鄉里之情，展現企業的社會責任足為典範。

此次發送月餅的對象之一，李先生領有中度身心障手冊，小學二年級被診斷為妥瑞氏症，成年後因開刀治療病變的頸椎而影響左側肢體靈活度；6年前右眼視網膜剝落導致視力模糊，目前與父親租屋同住，父親從事旅行業亦因疫情影響無法帶團工作，生活更加艱難，李先生儘管身體不便仍努力突破困境，在勞工局職業重建個管員協助下，找到穩定的工作分擔家計。另一位蔡姓職災勞工，7月4日正在進行地下室開挖時不慎墜落，造成左大腿骨折、雙手手腕上方骨折，住院開刀後返家休養，目前仍在休養中。勞工局職災個管員第一時間前往慰問提供職災勞工相關法令規定與權益說明，並協助申請職災給付、慰問金與漸進式復工。

台南市目前共有6家庇護工場為身障夥伴提供就業前的訓練，各場經營產品各有不同，有的製作烘焙食品，有的生產鮮凍食品料理包，也有專業印刷與客製化印製，另有無毒農藝類及蔬食餐點類。勞工局就業促進科表示更多企業團體或民眾踴躍認購庇護產品，就能提供庇護員工有更多的學習技能機會，庇謢員工雖然「憨慢」慢飛，藉由庇護工場實作訓練啟發工作潛能，創造全新的生命價值。

王鑫基表示，輔導庇護工場的設立，可讓庇護員工有機會學習工作技能，如同給予技能的釣竿；而企業及民眾以實際的訂單支持，就是提供廣大漁場讓他們有魚可釣，有機會可讓這群有的不畏日曬雨淋訓練環境，有的轉搭3班車到庇護工場學習的身心障礙員工，能憑一己之力自給自足。亞洲航空公司千盒月餅開啟首善，不僅嘉惠庇護員工能安心工作，也讓弱勢、職災勞工能擁「愛」過佳節，一份心意雙倍幸福。歡迎市民朋友也能踴躍採購一起用訂單加入公益行列，分享愛與幸福。

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