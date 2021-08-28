陳樹菊捐1500萬保單濟貧　李安獻聲：為世界帶來正能量

▲▼陳樹菊以母親之名捐贈1千5百萬保單由台東縣長饒慶鈴代表受贈。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

榮獲美國時代雜誌百大影響力人物殊榮的「愛心菜販」、台灣之光陳樹菊女士，捐贈價值新台幣1500萬元的壽險保單，指定台東縣政府為受益人，期待捐款幫助弱勢家庭孕婦、嬰幼兒與孩童。28日上午舉行捐贈儀式，縣長饒慶鈴代表接受捐贈表示，將成立，生產暨急難慰助基金，幫助更多台東有需要的弱勢婦幼和家庭。

記者會中國際知名導演李安意外驚豔現「聲」，讚許陳樹菊女士的善舉，以及帶給世界正能量。



樹菊阿嬤說「生命最好的方式就是完成我想完成的事」，由於感念母親陳籃阿笋生育之恩，也感嘆母親因遭遇生產事故而與腹中胎兒一同喪命，為使台東縣弱勢家庭孕婦，免因經濟因素錯失產前必要性檢查，保障生產過程順利，樹菊阿嬤發願以母親陳籃阿笋女士之名，推動成立生產暨急難慰助基金計畫。

▲饒慶鈴贈匾表揚致謝。



饒慶鈴表示，感謝樹菊阿姨的善舉，將規劃「產前暨生產醫療補助」、「急難慰助」、「關懷助學」等服務項目，妥適運用，期待建構從預防、關懷、慰助、助養等多元面向的方案措施，一同守護縣內懷孕的媽媽及孩子。

▲現場捐出四件百大影響人物圍裙。



在記者會上出現一個給樹菊阿嬤的彩蛋，就是播放國際知名導演李安預先錄製的一段話，他表示，與陳樹菊女士素昧平生不認識，但從許多媒體露出知道她的善舉，感謝她帶給世界一個正能量，也祝福「生產暨急難慰助基金」能夠順利，並降低懷孕過程的風險，給予更多孕婦支持與安全。



活動過程溫馨感人，陳樹菊女士拋磗引玉捐贈保單外，現場還捐出四件百大影響人物圍裙並附贈親筆簽名『不平凡的慷慨』一書讓縣府後續義賣，義賣所得將一併捐入生產暨急難慰助基金，歡迎各界發揮善心共襄盛舉。

►腦公！你不可以賴帳喔