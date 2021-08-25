花蓮防疫暖心食堂完成階段性任務　2萬4千弱勢受惠圓滿落幕

▲▼防疫暖心食堂共受理1萬2775人次申請，並發放10萬2064張餐券，約有2萬3703人次受益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎疫情全國三級警戒，為協助受疫情影響致生活困難之民眾，於7月2日至26日間啟動防疫暖心食堂補助計畫，全縣總計371間暖心店家熱情參與，隨著警戒降級，暖心食堂也完成階段性任務而落幕。

中央疫情指揮中心公布自5月19日至7月26日全國三級警戒，花蓮縣長徐榛蔚有感於諸多民眾受疫情影響工作收入減少致生活陷困，因此自7月2日起至7月26日於全縣13鄉鎮市推動「花蓮縣政府年度防疫暖心食堂補助計畫」，凡經社會處社工評估有需要的民眾可持餐券到與花蓮縣政府合作或願意收取餐券的店家兌換餐食，期間共受理1萬2775人次申請，並發放10萬2064張餐券，推估約有2萬3703人次受益。

徐榛蔚特別感謝全縣371間店家共襄盛舉，提供暖心餐食，與花蓮縣政府一同照顧受疫情影響之縣民，發揮互助互愛精神。社會處處長陳加富也呼籲，原定8月13日為暖心店家請款截止日，現特別延長請款時限，請已收取本次活動餐券之店家，務必於9月15日前向花蓮縣政府社會處救助科辦理請款。

相關問題請洽03-8225178或03-8230840。

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