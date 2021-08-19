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台積電關懷花蓮弱勢　修繕花蓮地震受創12民宅

▲▼台積電慈善基金會指派台積電經理榮一弘，率員趕來修繕地震受創民宅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼台積電經理榮一弘率員趕來修繕地震受創民宅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉八月六日發生規模5.4地震，重創12戶民宅，台積電慈善基金會得知消息後，17日指派台積電經理榮一弘率員趕來修繕，幫助鄉親度過難關。縣長徐榛蔚特別感恩台積電慈善基金會自0206花蓮強震、今年0402台鐵太魯閣號事故及0806富里強震，皆派員飛馳救援，看見基金會董事長張淑芬救難扶傷行動力令人非常感佩。

台積電慈善基金會長期關懷地方弱勢團體，時時關心聯繫地方政府，適時伸出援手協助受災戶，早在2018年2月6日晚上11時50分，花蓮發生6.4級以上的強震，造成4棟大樓倒塌，1棟大樓半毀，重創人民生命財產，時任立委的徐縣長積極參與救援，與當時來自各界援助，包括台積電慈善基金會董事長張淑芬率員前來花蓮，共同投入協助受災戶修繕房屋與關懷慰問災民。

▲▼台積電慈善基金會指派台積電經理榮一弘，率員趕來修繕地震受創民宅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年7月14日上午6時52分，花蓮縣發生芮氏規模5.2地震，餘震接連不斷，至晚間11點半累計42個有感地震。由於鄉親對0206地震傷痛陰影猶在，縣長徐榛蔚立即召集縣府局處首長共同研議相關救災及預防措施。 張淑芬也大力號召台積電員工與其他企業力量協同政府救災，展現企業有效率行動，重建花蓮觀光產業，幫助花蓮從災難中迅速走出傷痛，令縣長徐榛蔚記憶深刻。

8月6日晚間7時12分，花蓮縣富里鄉（花蓮縣政府南南西方98.7公里）突然發生芮氏規模5.4淺層地震，位於池上斷層帶上的富里村永安國宅社區12戶民宅及富里國小校舍等受損嚴重，徐榛蔚隔日率縣府相關局處長南下勘災，立即指示給予受災戶協助。

徐榛蔚表示，感激張淑芬董事長與台積電慈善基金會持續協助花蓮重建，今年在台鐵太魯閣號0402事故造成重大傷亡，張董事長即時協助救難人員汰換裝備，並關懷受害家屬。此次富里地震救災工作，基金會伸出援手，縣長代表受災戶對台積電善行深表感謝，肯定台積電善盡企業社會責任，挹注善心，做為政府救災夥伴，共同為 民眾重建家園、協助他們度過難關，為花蓮注入更多正面能量。

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