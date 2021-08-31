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疫情衝擊社福提前過寒冬！饒慶鈴贈千盒鳯梨酥　助弱勢救果農

▲▼台東縣政府捐出千盒在地鳯梨酥由縣長饒慶鈴送給縣內社福機構，由5家社福團體代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府捐出千盒在地鳯梨酥由縣長饒慶鈴送給縣內社福機構，由5家社福團體代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因受疫情衝擊，仰賴社會大眾小額捐款維持服務的社福機構也大受影響，台東縣政府溫馨送暖，將在地原料製成的千盒鳳梨酥，由縣長饒慶鈴送給縣內22家社福機構，並於30日在鹿野鳳梨區域加工中心舉行致贈儀式，現場由5家社福團體代表接受，饒慶鈴表示，邀請大眾發揮愛心一同關懷弱勢，也歡迎大家上網訂購台灣熱氣球嘉年華限定版的「台東鳳梨酥」。

▲▼台東縣政府捐出千盒在地鳯梨酥由縣長饒慶鈴送給縣內社福機構，由5家社福團體代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，今年6月疫情肆虐正值台東鳳梨盛產季節，造成市場價格紊亂，為穩定縣內果品批發價格，讓農友有更好收益，縣府積極媒合農友轉換至電商通路，並同步啟動開發鳳梨加工產品，由電商通路台灣好農與台東縣農產公司合作，透過網路推廣鳳梨鮮果，迅速讓產地價格回穩。同時也聯合鹿野鄉和延平鄉的鳳梨農友，委託在地烘培品牌「德朱利斯」共同研發結合金鑽及土鳳梨的全鳳梨餡料「台東鳳梨酥」。感謝台灣好農在短短45天串聯農友、德朱利斯通力合作，產製出具有台東特色的新產品。

▲▼台東縣政府捐出千盒在地鳯梨酥由縣長饒慶鈴送給縣內社福機構，由5家社福團體代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴邀請大眾發揮愛心關懷弱勢，上網訂購台灣熱氣球嘉年華限定版的「台東鳳梨酥」。

縣府農業處指出，鳳梨是台東鹿野、延平、成功的重要農作之一，為讓鳳梨更具市場競爭力，縣府超前部署積極爭取經費，於鹿野鄉興建鳳梨區域加工中心，並在今年7月9日正式取得工廠登記證，未來透過鳳梨區域加工中心系統性的產製儲銷設備，包括冷鏈設備、集貨設備、加工設備及展售中心，調節鳳梨上市時間。

▲▼台東縣政府捐出千盒在地鳯梨酥由縣長饒慶鈴送給縣內社福機構，由5家社福團體代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

中秋佳節將至，縣府也向大眾推薦中秋送禮首選的「台東鳳梨酥」，推出熱氣球嘉年華限定版，現正在電商通路「台灣好農」限量發售，線上訂購直送到府，邀請大家一起在中秋送出滿滿的心意。

訂購網址：https://www.wonderfulfood.com.tw/m/list_search.aspx?key=鳳梨酥

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