人夫小三一起追A片　過夜辯「看兔子」！正宮求償40萬結果曝

▲林姓正宮發現老公曾到小三住處過夜，但小三卻辯稱，人夫來過夜只是為了要看「兔子」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

林姓女子和謝姓男子2人在2012年結為連理後，謝男卻在2019年和蔡姓女子外遇，被林女發現2人不但常用通訊軟體互傳曖昧訊息外，謝男還曾到蔡女的住處過夜，怒對2人求償40萬元，不過蔡女卻向法官辯稱，謝男會到她的住處過夜僅是為了要看她「養的兔子」。一審，法官判蔡女免賠，林女不服再提上訴；二審，法官判蔡女應賠償林女3萬元，全案定讞。

林姓女子和謝姓男子2人自2012年結婚後，原婚姻幸福美滿，不過卻在結婚7年後，發現謝男外遇。林女發現，謝男不但會以通訊軟體和蔡姓外遇對象傳送諸多曖昧訊息外，還在2019年9月晚間發現，謝男曾在蔡女的住處停留2小時，期間與蔡女互動密切，有擁抱行為；同年9月17日，謝男更直接在蔡女的住處過夜，在蔡女住處發現老公衣物，認為蔡女已侵犯其配偶權，怒對蔡女求償40萬元。

庭審時，蔡女卻向法官主張她和謝男並未進一步發展關係，林女所提出2人互傳曖昧訊息的相關證據，她完全沒有印象；至於謝男會在她的住處停留和過夜，蔡女辯稱，謝男只是要看她「養的兔子」，且過夜也是住在客房，2人並無踰矩行為，何況自己並不清楚謝男當時已婚。

一審法院審理後認為，林女所提出的對話內容，並非完整對話，無法確認實際日期，也無法舉證謝男前往蔡女住處過夜時，2人確實有踰矩行為，難以認定蔡女確實侵害到林女的配偶權，判林女敗訴。林女不服，上訴二審。

二審法官認為，蔡女和謝男的對話確實翻攝自謝男的手機，並未如原判決所說未有完整對話，且對話內容中多提及個人私事，如家中裝潢擺設等，且2人常有回覆對方特定訊息的內容，認為原審判決有誤。

法官指出，根據對話紀錄顯示，蔡女先前曾要求謝男和林女離婚，蔡女曾向謝男詢問「她們睡了嗎？」，謝男回「還沒」，蔡女則回「在等你」，謝男稱「老大在那邊說不要上安親班，他媽在跟他溝通等語」，由此認定蔡女已知謝男為有配偶和小孩之人。

法官也進一步發現，謝男從蔡女住處返家時，在對話紀錄中顯示2人曾一起追A片，有「等你跟我一起看」、「隔著螢幕我就很敢講」、「不要動我的女人」、「只有你能動啦」、「你要出去的時候會很捨不得」、「越來越貪心想要」等語，認為2人的對話內容中並未如蔡女所稱僅要「看兔子」，其對話紀錄顯然已超越一般男女之情，認為蔡女確實侵犯到林女的配偶權，審酌蔡女和謝男的交往時間非長，判蔡女應賠償林女3萬元定讞。

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