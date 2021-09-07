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社會 社會焦點 保障人權

「用生命抓超速」員警找到了！他跨3米高護欄拍照...長官也被嚇到

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

記者吳奕靖／高雄報導

取締違規是否也要注意自身安全嗎？一位民眾拍攝到員警在執行取締勤務時，跨坐在大約1層樓高的高雄科學園區匝道口的外側路肩護欄，看起來非常不安全，這張照片被拍攝民眾放到網路上討論，引起熱議，有人說「用生命在抓超速」，而記者追查之後，確認這名員警是警政署保二總隊的同仁。

民眾所拍下的照片畫面，地點在高科交流道的匝道出口處，一名員警就跨坐在外側路肩護欄上頭，目測高度就大約超過1層樓高，而當時這名員警正拿著測速槍疑似在拍違規車輛。

民眾拍下2張照片被放到網路流傳，引起熱議，紛紛留言「用生命在抓超速」、「搏命演出」、「年度最佳守備奬」，也有人打趣表示這是高空作業，沒有做好安全措施。

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

記者依照地點來追查這名員警所屬單位，不少人以為是高雄市警察或是國道警察，但其實這名員警是屬於警政署保二總隊的員警，負責科學園區的相關工作，而所屬單位的陳副中隊長坦承，該員警5日上午在該地點執勤時被拍下，只是他也想不透為何員警會選擇這個地點來執勤違規取締照相勤務，雖然肯定其認真工作的精神，但位置真的是太危險了，未來會加強教育，提醒員警也要注意自己的執勤安全。

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