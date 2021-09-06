超狂員警跨3公尺高護欄「打雷射」　網：用生命抓超速！

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

地方中心／綜合報導

取締違規是否也要注意自身安全嗎？一位民眾拍攝到員警在執行取締勤務時，跨坐在大約1層樓高的高雄科學園區閘道口的外側路肩護欄，看起來非常不安全，這張照片被拍攝民眾放到網路上討論，引起鄉民熱議，有人說「用生命在抓超速」。

民眾所拍下的照片畫面，地點在高科交流道的閘道出口處，一名員警就跨坐在外側路肩護欄上頭，目測高度就大約超過1層樓高，而當時這名員警正拿著測速槍疑似在拍違規車輛。

民眾拍下2張照片就被放到網路流傳，網友熱議，有人說：「用生命在抓超速」、「搏命演出」、「年度最佳守備奬」，也有人打趣表示這是高空作業，沒有做好安全措施。

▲一名員警執行違規取締跨坐在外側護欄，被民眾拍下，引起網路熱議 。（圖／翻攝記者爆料網）

記者依照地點來追這名員警所屬單位，發現這名員警是屬於警政署保二總隊的員警，負責科學園區的相關工作，而所屬單位的陳副中隊長坦承這名員警是在5日上午在該地點執勤時被拍下，只是他也想不透為何員警自己會選擇這個地點來執勤違規取締照相勤務，雖然肯定員警認真工作的精神，但是位置真的是太危險了，未來會加強教育，提醒員警也要注意自己的執勤安全。