明霸克露橋斷愛心物資湧入　謝宜真夫落淚：妻子向上帝請求的恩典





▲因為明霸克露橋斷，各界湧入物資，員警幫忙轉送 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄桃源區「明霸克露橋」在8月因為豪雨土石流沖毀，這也讓人再次見到「台灣人最美風景」，新北市的愛心會開車要進入災區捐贈物資，不過因為危險，所以透過警方轉交，也讓之前因為關心災情的被沖走失蹤的謝宜真代表的家屬感動說：「這是妻子向上帝請求的恩典。」

高雄市桃源區通往南橫天池之唯一橋樑「明霸克露橋」，8月7日下午13時30分許，因為超豪大雨引發玉穗溪土石流，衝擊之下造成「斷橋」，8月28日上午11時左右，桃源分駐所員警擔任斷橋定點管制時，遇新北市賀聖宮愛心會副會長王小姐等人開車欲進入災區，並表明來意「聽說貴寶地災情慘重，想盡一份同胞關懷發放物資，因人生地不熟才一行人一大早風塵僕僕從台北南下，尤其是聽說一位女代表落水希能表達棉薄之力」。

▲因為明霸克露橋斷，各界湧入物資，員警幫忙轉送 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲因為明霸克露橋斷，各界湧入物資，員警幫忙轉送 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現場員警了解後，告知可透過區公所統籌協助轉送等，但王小姐立即表示「對員警執勤用心深感認同，欲委託派出所轉交物資予轄區需要幫助的人」，留下一張名片後便離去，派出所於9月4日即收到七大箱物資，所長便聯繫善行團體並將愛心物資轉送轄區生活較為困苦及罹難謝代表家屬。

當所長將與善行者偶遇情形告知罹難謝代表先生聽時，謝代表先生感動落淚，「莫非是我的妻子向上帝請求的恩典，所長您在我愛人落水處遇到善心人幫助了我」，而賀聖宮計捐贈白米50餘包及泡麵等物資，雖然市價僅3萬多，但這些物資卻溫暖了原鄉數個家庭的心。