美髮店地下室藏賭場　家庭主婦來賺家用！21男女群聚下場慘



▲新興區查獲天九牌賭場，不少賭客都是家庭主婦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

這群人仍無視防疫規定！警方獲報高雄新興區七賢二路一間美髮店的地下室疑似有群聚賭博，到場後先是壓制住把風的人，另一組警力則由後門翻過圍牆跳入，果真在地下室發現一群人正在群聚賭博，立刻將現場負責人和員工共3人及18名賭客帶回，依法偵辦。





▲新興區查獲天九牌賭場，不少賭客都是家庭主婦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方接獲情資發現高雄新興區七賢二路一間美髮店地下室，只要到晚上就有多人出入，懷疑群聚賭博，經過多日蒐證，於6日凌晨3時多持搜索票進入，先是控制前門把風陳男，另一組警力由後門翻過圍牆跳入後，一樓卻沒有半個人，走到地下室才發現裏頭一群人正在賭博，現場查獲3名工作人員及27歲至70歲不等共8女10男的18名賭客，警方大喊：「都別跑！坐下」

▲把風男子(左)、載客司機(中)、及賭場負責人(右)被依法送辦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，25歲陳姓負責人利用這間美髮店地下室經營職業賭場，並僱用64歲陳姓男子在場把風、與47歲邱姓員工協助開車載送賭客，不少賭客是家庭主婦。現場查扣一副天九牌、賭金10萬元，抽頭金1萬7千元、以及記帳本等贓證物，並將現場賭客及負責人全數帶回偵辦，陳姓工作人員等3人依刑法賭博罪移送高雄地檢署，其餘18名賭客依社會秩序維護法裁罰。

▲警方翻過鐵皮後進內 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場算一算共有21人群聚賭博，已違反高雄市疫情指揮中心所規定禁止非必要社交聚會，警方蒐證後一併依違反傳染病防治法移請衛生局逐一予以裁罰，每人可罰6萬元至30萬元，同時並報請衛生局將該處斷水斷電。





▲警方查扣賭金和天九牌等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

抓到了！撞死闖紅燈士官長 要同車女幫頂罪...通緝犯逃17天被逮

南機站爆證人偷筆錄還通報！林岱樺公布監視器影像自清



