高雄屁孩30天兩度偷機車　這次理由更瞎：要去夜市沒代步工具

▲高雄市18歲的莊姓男子在一個月內2度被抓，同樣都是竊車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是學不乖！23天前才被抓過一次，結果現在又再度偷車。高雄一名莊姓男子8月17日時因為偷竊機車被逮，結果當時他忙著玩手遊，還嫌員警「太吵」，6日又涉嫌偷車，理由竟然是沒有代步工具可以去瑞豐夜市玩。

18歲的莊姓男子5日又偷車了，車主把機車停放在正義路，結果一出來就發現車子不見趕緊報案，警方調閱監視器畫面之後，發現竊賊身影好熟悉，因為在半個月前才抓過他，所以一路調閱監視器，發現他出沒在漢神巨蛋附近，就在漢神巨蛋附近找尋。

▲高雄市18歲的莊姓男子在一個月內2度被抓，同樣都是竊車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日晚間6點，也就是民眾報案後4個小時，員警發現莊姓男子騎著贓車在博愛二路的人行道上，根本不把交通法規當一回事，所以立刻將他逮捕，他一臉無所謂表示自己的腳踏車壞了，不想走路到瑞豐夜市逛，所以看到有人機車鑰匙沒拔，他就騎走了。

這名莊姓屁孩，早在23天前就被抓過一次，當時在一家超商被員警找到，而他忙著玩手遊《傳說對決》，手上的比眼前的事還要重要，員警問他吃飯了沒有，他竟然回答：「忙著玩傳說，哪有時間吃飯」，甚至還嫌員警：「都是你們吵我，害我玩遊戲輸了啦！」一臉不在乎。