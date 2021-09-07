快訊／第14號颱風「璨樹」生成！雙颱共舞最新路徑出爐

▲璨樹生成，周五接近台灣，海上雙颱共舞。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

日本氣象廳指出，今年第14號颱風「璨樹」已在稍早生成，目前海面上共有兩個颱風，包括康森、璨樹，其中康森對台無影響，而璨樹則不排除侵台機率，周五接近台灣東部海域，周五到下周一璨樹動態將對台灣天氣有大幅影響。

氣象專家彭啟明表示，由於目前太平洋高壓將會稍微西伸增強，預期璨樹將順著高壓的下緣，順著東風往西走，周五到周六會很接近台灣東部海域，由於預期周五周六高壓東退減弱，也可能帶給颱風往北的分量，也有機會北轉，但這往北的分量有多少，仍有些變數。

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目前各種預測的路徑仍相當分歧，有的偏台灣南部，有的在台灣東部外海北上，這個偏差將近五百公里，都還是四五天颱風後的誤差範圍內，但以目前趨勢來看仍不排除有侵襲台灣的機會。

▲海上雙颱共舞，左為康森、右為璨樹。（圖／氣象局）

▲燦樹可能侵台，周五接近東部海域。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局預報員張承傳表示，周五之後的天氣變數較大，要看璨樹未來走向而定，目前預報是周五到下周一受其外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有些短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

而6日下午2時生成的康森（Conson）颱風未來動向，張承傳表示，它目前在菲律賓中部群島，未來路徑較明朗，將進入南海潮海南島前進，影響台灣程度較小。

▲日本氣象廳指出，熱帶低壓稍早生成颱風璨樹。（圖／氣象局）