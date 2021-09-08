中颱璨樹「爆炸性發展」　鄭明典貼1圖示警：增強速度驚人

▲鄭明典提醒要謹慎應對璨樹颱風。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（8日）在臉書貼出衛星雲圖表示，璨樹颱風的「爆炸性發展」，美國氣象單位8月用「爆炸性發展」形容艾達颶風的快速增強，現在看到第14號颱風璨樹，增強速度更驚人！這個颱風要很謹慎應對！氣象專家吳德榮則提醒，以目前的預測資料，周末台灣將會受到最大的威脅。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹由於通過海洋熱含量（OHC）高的海域，今晨已快速增強為中度颱風，並將持續增強至中颱上限，是否會跨過強颱的門檻？機率不能排除。

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吳德榮分析，受到太平洋高壓導引，璨樹將偏西轉西北西朝台灣前進，其不確定性範圍，與最新歐洲系集模（ENS）50次模擬路徑有類似之處，包括最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過呂宋島北端，直接侵襲台灣的機率更不該被排除。

▼吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，受到高壓所導引，璨樹將偏西轉西北西朝台灣前進，其不確定性範圍，與最新歐洲系集模式50次模擬路徑有類似之處。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮說，以目前的預測資料，周末台灣將會受到最大的威脅，但為4、5天後的預報，不確定性仍大，不同的路徑會對台灣帶來不同程度的影響，故過早押寶何時會發布警報？璨樹會在哪裡登陸？都是不符合科學的，因氣象局會繼續調整預報，持續密切觀察才是上策。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢；周六至下周一太平洋高壓減弱，璨樹接近，帶來什麼程度的強風豪雨？有不確定性，不需急於押寶！應持續密切觀察。

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五開始受到璨樹外圍雨帶影響，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，颱風外圍雨帶主要影響時間是周六、周日，下周一開始遠離。他進一步分析，周六東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻表示，璨樹周二晚間到今晨增強速度很快，還可能繼續增強，預估未來強度中颱偏上限，至於到強颱的機率較低，將是強度巔峰時近台；速度和周二白天相比快一些些、路徑也偏南一點，影響時間提前，預估最快周四晚間發布海上警報、周五發布陸上警報，陸警區域可能偏南台灣到台東這帶。