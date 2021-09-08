璨樹很快就會轉強颱！李富城示警：穿台或掃台都是「災難一件」

▲璨樹颱風對台影響較大，周末可能為南部帶來可觀雨量。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第14號颱風璨樹發展快速，昨日生成後，立刻增強至中度颱風水準，颱風論壇指出，璨樹強度已達「強颱水準」，璨樹前氣象主播李富城表示，璨樹很快就會增強為強烈颱風，將會以強颱等級靠近台灣，無倫璨樹是擦過或穿越台灣，對台灣而言都是「災難一件」，務必小心防範。

前氣象主播李富城在YouTube影片中指出，璨樹很快就會增強為強烈颱風，屆時將以強颱等級接近台灣，各國預報都是擦過或穿越台灣，但無論路徑是哪一種，對台灣而言都會是災難一件。

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李富城表示，若依照日本預報，璨樹將登陸台灣，那麼對南台灣而言，風雨就會非常大，雨量相當可觀，他強調，周六、日是颱風在台灣肆虐的重點時間，現在颱風眼已經開啟，颱風強度會越來越強，是值得關心的颱風。

▲璨樹颱風增強速度快，目前已是中度颱風。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，璨樹颱風屬於「小鋼炮」類型，在海溫高、風切小的優良環境支持下，發展速度極快，目前強度已達到強颱水準，璨樹不但達到「快速增強」的定義，甚至遠遠超過，過去24小時從熱帶低壓的風速一路增強至中颱，美軍最新報告顯示，颱風近中心最大風速已達125節，基本上已經可以算是強颱等級。

颱風論壇指出，在30小時內，颱風強度足足增加了95節的風速，是快速增強定義的2.5倍。美軍聯合颱風警報中心的報告文中甚至用了「極度快速增強(Extreme rapid intensification，ERI)」來形容此一現象，真的不算常見。