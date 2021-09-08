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璨樹「24小時內可能轉強颱」　最快明晚發海警！各國預測路徑出爐

▲▼璨樹可能增強為強烈颱風，周末影響台灣。（圖／氣象局）

▲璨樹可能增強為強烈颱風，周末影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風璨樹持續增強，路徑再度往南修正，中央氣象局表示，未來24小時內有機會增強為強烈颱風，預計最快明晚發布海上警報，陸上警報則仍需觀察，影響台灣的時間落在周六到下周二，南部、東部的雨勢則最為明顯，其他地區也會整天有短暫陣雨。

氣象局預報員趙竑表示，璨樹中心風速已達每秒48公尺，未來24小時內的路徑海溫、垂直風切等條件都不錯，有機會再增強為強烈颱風，接著路徑稍微往南移動，明日開始北轉，預計往巴士海峽移動後，再往台灣海峽進入福建、廣東陸地。

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▲各國預測颱風璨樹路徑。（圖／NCDR）

▲各國預測颱風璨樹路徑。（圖／NCDR）

而璨樹最新預報路徑再往南修正，因此警報發布時間可能提前，預估明晚到後天清晨可能發布海上警報，但由於環流較小、路徑南修，因此陸上警報是否發布仍需觀察。

璨樹影響的時間點落在周六至下周二，東部、南部雨勢最明顯，其他地區在周日到下周二也可能整天有短暫陣雨。以北台灣而言，周六以午後雷雨為主，周日起則是整天有局部降雨。

▲▼璨樹可能增強為強烈颱風，周末影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼璨樹周末影響台灣，南部、東部雨量將相當可觀。（圖／氣象局）

▲▼璨樹可能增強為強烈颱風，周末影響台灣。（圖／氣象局）

氣象局技正王君賢表示，璨樹行經呂宋島東邊海面，該處海洋大氣條件佳，因此有可能增強為強烈颱風，但過了呂宋島後海氣條件變差，有可能減弱，接近台灣時預計會是強颱下限或中度颱風等級。

王君賢指出，周六起南部、東部有短暫陣雨或雷雨，中部以北則是午後雷雨為主。周日、下周一離台灣最近，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其南部、東部雨勢最大，花東、恆春半島有明顯降雨，周二颱風逐漸遠離，雨勢將趨緩。

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