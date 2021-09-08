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小鋼炮璨樹若走這條路徑可能影響全台　27秒片看快速增強中颱

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風璨樹來勢洶洶，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，周六、周日的天氣就完全要看璨樹如何通過台灣附近，假如是較為南邊由巴士海峽往西北西到西北趨向廣東，主要受影響的區域就會集中在花東、恆春半島以及南部山區；相對的，假如璨樹最後往北偏逼近台灣海峽，對陸地的影響就會大得多，有可能全台各地都受影響。

▼中度颱風璨樹來勢洶洶。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

天氣圖。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）

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對於璨樹未來動向，吳聖宇在臉書說，預估未來24-48小時內（今、周四）由於北方高壓甚強，因此璨樹將維持偏西甚至有點西南西的方向移動，速度較快，逐漸朝呂宋島以東接近；到了48-72小時（周五）北方高壓有逐漸往東調整趨勢，此時璨樹應該已經來到呂宋島以東，它的走向將開始往西北西到西北方向調整，可能經過呂宋島東北角海域後進入巴士海峽。

吳聖宇分析，璨樹未來72-96小時（周六）的動態變化將會最大，有可能持續往西北西到西北，穿過巴士海峽繼續走向廣東沿海，也可能出現北轉趨向台灣海峽的情況，主要是因為北邊高壓減弱東退，因此璨樹的路徑也變得複雜，目前還沒有一個確切的答案，只能說周五之前璨樹的動態較明確，周六、周日璨樹會怎麼通過台灣附近仍未能確定，有待觀察。

▼吳聖宇說，璨樹周六的動態變化將會最大。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，對台灣的影響，由於璨樹的環流很小，因此真正要對天氣造成影響有可能要等到周五下半天或晚間，颱風中心進入巴士海峽後，外圍北側的環流才有機會逐漸造成東半部及南部地區的降雨，所以在周五白天之前對台灣的天氣應該都沒什麼影響，甚至反而會讓高壓沉降更為明顯，各地天氣更加穩定且炎熱。

吳聖宇表示，周六、周日的天氣就完全要看璨樹如何通過台灣附近了，假如是較為南邊由巴士海峽往西北西到西北趨向廣東，主要受影響的區域就會集中在花東、恆春半島以及南部山區，其他地方受影響不大；相對的，假如璨樹最後往北偏逼近台灣海峽，對陸地的影響就會大得多，有可能全台各地都受影響，因此周末期間的天氣變化很大，有任何活動上的安排都要提醒大家留意最新的天氣跟颱風資訊。

吳聖宇說，璨樹不是一個很好預測的颱風，也是今年到目前為止除了烟花颱風之外，另一個對台灣具有相當程度威脅性的颱風系統，一定要特別小心留意這個颱風的變化情況。

吳聖宇分析，由於璨樹颱風因範圍很小，在適合的大氣條件下呈現迅速增強的現象，未來甚至有接近強烈颱風的機會，是一個標準的小鋼炮型颱風，眼牆完整但是沒有明顯的外圍環流螺旋雨帶，威力十足不過半徑很小，預估要很接近中心眼牆才會有強風豪雨的感受，未來似乎也沒有很好的條件可以讓它的範圍擴大，有可能會維持一個強但是小的型態逐漸靠近台灣附近。

▼天氣風險說，璨樹對流開始爆發的時候，中心和周圍的雲系都有閃電訊號。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險也在臉書貼出一段「迅速增強的小鋼砲」27秒影片寫道，周二早上生成的璨樹颱風，到了今晨2時恰好是24小時，參考美軍評估的近中心風速，由24小時前的45kts到現在時間的125kts，增強速度真的非常的快；由雲圖結合閃電監測可以看到對流開始爆發的時候，中心和周圍的雲系都有閃電訊號，這都是快速增強的颱風很常出現的現象，可以欣賞一下璨樹快速發展時雲系的變化。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五開始受到璨樹外圍雨帶影響，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，颱風外圍雨帶主要影響時間是周六、周日，下周一開始遠離。他進一步分析，周六東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻表示，璨樹周二晚間到今晨增強速度很快，還可能繼續增強，預估未來強度中颱偏上限，至於到強颱的機率較低，將是強度巔峰時近台；速度和周二白天相比快一些些、路徑也偏南一點，影響時間提前，預估最快周四晚間發布海上警報、周五發布陸上警報，陸警區域可能偏南台灣到台東這帶。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，璨樹今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上。（圖／氣象局、RAMMB）

天氣圖。（圖／RAMMB）

▼最新璨樹颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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