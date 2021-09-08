璨樹侵台前恐升超強颱風　外媒曝最新路徑「直上貫穿台灣」

▲日本氣象廳8日9時50分公布，今年第14號颱風璨樹（Chanthu）8日9時的最新位置與預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張寧倢／綜合報導

第14號颱風璨樹（Chanthu）進逼，美國有線電視新聞網（CNN）等外媒指出，璨樹在12小時之內快速升級成4級颱風，在侵襲台灣與中國大陸之前可能進一步增強為5級的超強颱風。

根據日本氣象廳網站顯示，璨樹颱風8日9時的近中心最大風速為每秒45公尺，瞬間最大風速則為每秒65公尺，被日本列為「非常強颱」（非常に強い）等級，台灣中央氣象局則列為中度颱風。據日本氣象廳公布的路徑圖可見，璨樹可能在12日登陸台灣，並沿著西半部直上貫穿台灣本島。

而CNN等美媒則依據美國使用的薩菲爾-辛普森颶風風力等級，將璨樹列為4級颱風，更預告未來幾天會菲律賓海域的康森（Conson）颱風，共同為東亞帶來暴雨、洪水等災情。

外媒Disclose.tv在推特發布颱風最新動態稱，璨樹在不到12小時之內增強為4級颱風，在襲擊台灣和中國大陸之前，可能會進一步增強為5級超強颱風（Category 5 super typhoon）。

NOW - Typhoon #Chanthu has intensified into a Category 4 typhoon in less than 12 hours. It could strengthen further into a Category 5 super typhoon before hitting Taiwan and China.pic.twitter.com/lsDWDXS2AT — Disclose.tv (@disclosetv) September 7, 2021

Tropical Storm Conson and Typhoon Chanthu threaten to bring strong winds, heavy rain, flooding and mudslides to portions of East Asia over the next several days. @TomSaterCNN has the latest forecast. https://t.co/3uyZxzED6I pic.twitter.com/R1H1kCnI08 — CNN Weather Center (@CNNweather) September 7, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast