▲林右昌攜手人氣漫畫家八耐舜子，基隆街頭用畫作退散馬路三寶。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化市民正確交通安全觀念，基隆市政府今年度以活潑生動的圖文方式宣導交通安全，並於市區交通號誌控制箱、火車站候車亭張貼及製作影音等管道露出，第一波好想兔行人篇、自行車篇推出後頗受好評，第二波汽車三寶退散篇，強勢出擊，藉八耐舜子老師巧筆描繪行車時常見狀況，生動有趣加深大家用路禮儀。

林右昌表示，城市道路安全中，汽車駕駛的心態需極力重視，常見的逼車、擋車、緊急變換車道、閃燈、長按喇叭，都是不良干擾駕駛形式。除違反相關道路安全法規外，更可能引發行車事故，保持良好的行駛心態，互相尊重，方可避免行車事故發生。

▲基隆市政府與八耐舜子合作，透過八耐老師的巧筆繪製輕鬆好玩的漫畫。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，此次市府與八耐舜子合作，是漫畫與交安宣傳的跨域行銷嘗試，透過八耐老師的巧筆繪製輕鬆好玩的連環漫畫，為市民朋友帶來汽車用路禮儀與知識，這次企劃的6張圖文簡單明瞭說明何謂「馬路三寶」；漫畫中更隱藏各式小彩蛋，包含呈現白米甕砲台、暖暖吊橋、球子山燈塔及正濱漁港色彩屋等知名景點；還有市府大家長化身交安宣導人物，漫畫一推出，網友紛紛在臉書留言表示，「這個工商服務很古錐」、「讚ㄚ～史上最有才的基隆市長！」、「宣導交通之餘，駕駛情緒、地方特色盡收，神作品！」

觀光及城市行銷處提醒民眾，「逞一時之快、貪一時方便」很容易釀成無可挽回的悲劇，交通安全，人人有責，今年度交安主題多元宣傳，從「行人×路口」、「自行車×安全」，到「有開車的看過來」，歡迎民眾多多轉傳給身邊的親朋好友，共同宣導及優化交通環境，讓基隆成為交通安全的友善城市。

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