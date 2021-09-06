騎士人車倒地…遭「小黃直接輾過」亡！結婚45年妻、4子女全心碎

▲▼新北市萬里區、玉田街口2019年間發生一起死亡車禍。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北市萬里區台2線、玉田路口紅綠燈處2019年間發生一起奪命車禍！一名65歲許姓男騎士因不明原因在該路段摔車，不料，後方小黃運將竟疏於注意，當場將他輾過，許男雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。許男家屬心碎向運將提告，日前法院判決出爐。

回顧整起事發經過，劉姓小黃運將2019年8月7日晚間6時58分，開車沿新北市萬里區台2線往金山方向行駛，行經台2線與玉田路口時，由於天色昏暗又下雨，只有照明，劉男應該要注意車前狀況，但他疏於注意，看到許男時，已煞車不及，當場輾壓過前方因不明原因摔倒而人車倒地的同向許姓機車騎士。許男經緊急送醫搶救過後，仍因胸腹背部輾壓創傷併多處骨折，致多器官損傷出血宣告不治。

許男妻子頓失結婚45年的丈夫，想到2人從年輕時一同撫育、教育4名子女，全家和樂融融，卻遭此橫禍感到心碎不已，決定向劉男提告求償精神撫慰金150萬元、撫養費81萬餘元、殯葬費用29萬餘元，扣除強制汽車責任險後，共計220萬餘元；許男4名子女則是指出，與父親的感情很好，正值要報答親恩的時候卻痛失至親，扣除汽車責任險給付後，分別向劉男各求償110萬元。

刑事部分，由於劉男沒有到庭，法院依照過失致死罪將他判刑9月；民事部分則判劉男應賠償許妻170萬8千餘元，至於4名子女則分別獲賠40萬元、20萬元不等的金額，全案仍可上訴。