桃園單親媽遇疫情失業　「愛心餐食計畫」助三餐溫飽

▲愛心餐食助弱勢家庭溫飽。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

單親媽媽小雯育有3名小孩，在疫情警戒期間，突遭公司裁員而失業，面對生活陷入困境，小雯經鼓起勇氣到家庭中心求助，幸有桃園市社會局結合轄內愛心商家的能量，共同推動「愛心餐食計畫」，助她一家三餐溫飽！社會局表示，即日起擴大招募愛心餐食店家業者，意參加店家可致電社會局(03-3322101分機6407)洽詢。

社會局長鄭貴華指出，疫情爆發以來，許多近(新)貧家庭生活陷入困境，生活遭受挑戰，急需各界伸出援手，因此該局結合轄內愛心商家的能量，共同推動「愛心餐食計畫」，由社會局提供面額50元及80元的早、午、晚餐餐食兌換券，協助經濟弱勢家庭三餐無憂。

目前，桃園市安家實物銀行多方媒合民間資源增加物資多樣性，轄內共有121家餐飲業者、超商及賣場，協助經濟弱勢家庭於生活陷困時，以不同方式獲得物資或熱食，如便當、早餐、簡餐、麵食、自助餐等，凡有物資、熱(熟)食或生活用品等需求之家庭，可至13區家庭服務中心、身心障礙者社區資源中心、新住民家庭服務中心等實物銀行申請物資及餐食券，由社工依照服務對象需求給予基本餐食照顧及立即性實物協助。

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