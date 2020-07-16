台南愛心餐食補給站暑假不打烊　社會局：弱勢生憑券可至四大超商兌換

▲台南愛心餐食暑假不打烊，弱勢生可憑券可至四大超商兌換。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為讓弱勢家庭學童，不因寒暑假期間學校未供應營養午餐而挨餓，今年清祿集團及順大工業公司愛心不間斷，熱心贊助新台幣340萬元給台南市社會局實物愛心銀行，辦理愛心餐食補給站計畫，預計將有924位弱勢家庭之學童受惠。

市長黃偉哲除特別感謝清祿集團及順大工業公司的愛心善舉，更呼籲各界善心企業共同發揮社會企業責任，讓更多善心義舉溫暖社會，造福更多弱勢民眾。



社會局表示，愛心餐食補給站計畫自2016年開辦迄今，已協助許多台南市弱勢家庭學童，於寒暑假期間不用擔心挨餓，今年初因肺炎疫情，國中小學生寒假一律延後開學，黃偉哲市長特別請社會局協調四大超商，將原來使用到2月10日的愛心餐券延長兌換期限至2月底，社會局也結合民間單位捐助的善款加發愛心餐食券。而今年暑假已發放逾3萬張餐食券予弱勢學童，學童可直接持券至台南市795間的OK、萊爾富、全家及統一等四大超商門市兌換餐食，相當便利。





社會局指出，餐食券每張面額60元，實際上可兌換66元之餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，兌換期間自7月15日至8月31日止，也提醒台南市持餐券之學童務必於暑期兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。



市長黃偉哲為了提供弱勢民眾更便利的福利服務，指示社會局透過善心廠商、善心人士所捐贈之物資，積極設置台南市愛心實物銀行，實物銀行平時除提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，亦會視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務，截至今年6月底社會局已收到市價逾新台幣413萬餘元之愛心物資捐贈，期待有更多善心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多台南市的弱勢族群。有意捐贈者可逕洽臺南市政府社會局社會救助科06-2995686。

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