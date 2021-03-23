攏免錢！　桃園推出60堂女性體驗運動課程

▲桃園於3月至5月，推出60堂女性免費體驗運動課程。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

3月是婦女的節日，婦女健康問題深受桃園市政府重視。市府社會局23日指出，該局今年以「我們GO！自信FUN運動，女力動起來！」為主題，於3月至5月為期兩個月，推出60堂的女性免費體驗運動課程，並因應後疫情新生活方式，製作6支健康與運動主題線上課程，讓女性在家也能健康生活，寵愛自己！

▲桃園推出60堂女性免費體驗運動課程。（圖／社會局提供）

社會局表示，女人的一生可能扮演相當多元的角色，不論是女兒、學生、職場就業者或母親等，都是獨特且無可取代的。然而，女性努力維持與平衡各種角色時，可能忘記照顧自我，忽略自身的身心靈狀，因此，今年婦女節活動以「我們GO！自信FUN運動，女力動起來！」為主題，辦理一系列活動，鼓勵女性看見自己，支持婦女追求健康生活。

此外，今年特別邀請健身教練劉雨柔、營養師劉怡里，以及桃園市政府體育局莊佳佳局長，擔任本次活動代言人，在主題形象影片中，分享他們自信生活的心路歷程，為婦女節系列活動拉開序幕！

在3月至5月期間，也結合本市運動中心，以及本市13個行政區的里民活動中心等場館，陸續推出共計60堂的實體女性免費運動體驗課程，希望提升女性朋友們規律運動、照顧自己的好習慣。此外，更規劃線上運動與健康課程影片，邀請健身教練劉雨柔、護理師譚敦慈等知名講師線上開講，讓民眾隨時能在家觀看影片，促進自我健康與增加自信。同時，更有機會抱走豐富的女性運動限量好禮！

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