市售月餅熱量曝光！吃這一顆等同1.5碗白飯　快走76分鐘才能消耗光





▲台北市衛生局提醒民眾，市售廣式月餅通常皮薄內餡多，成分多以高油及高糖所組成，若改變月餅內餡原料，可減少熱量攝取。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

中秋節（9月21日）即將到來，許多民眾開始採購月餅，不過台北市衛生局提醒，市售廣式月餅通常皮薄內餡多，成分多以高油及高糖所組成，1顆185公克的月餅，含糖量高達19顆方糖，熱量約420大卡，以體重60公斤者為例，需要快走約76分鐘才能消耗熱量。

台北市衛生局表示，中秋節團圓賞月，市售月餅琳瑯滿目，但通常皮薄內餡多，成分多以高油及高糖所組成，1顆月餅（185公克）含糖量高達19顆方糖，熱量大約420大卡，更相當於1.5碗白飯（240公克）的熱量，以體重60公斤者為例，需要快走約76分鐘才能消耗熱量。

北市衛生局也公布一張表格，只見「紅心鳳梨月餅」熱量為117大卡，等同吃下0.4碗白飯；「抹茶地瓜月餅」熱量為134大卡，等同吃下0.5碗白飯；蛋黃酥熱量250大卡，等同0.8碗白飯；綠豆椪熱量370大卡，等同1.3碗白飯；棗泥月餅熱量為420大卡，等同1.5碗白飯。

台北市衛生局特別邀請台北市立聯合醫院營養師製作「紅心鳳梨月餅」及「抹茶地瓜月餅」，以當季紅心芭樂等食材製成，改變月餅內餡原料，可減少熱量攝取，又可以增加膳食纖維攝取量，並分享5項中秋飲食控制要點供民眾參考，在家即可享受手作的趣味。

一、 要點1：小巧月餅控熱量

一顆棗泥月餅熱量高達420大卡、綠豆椪熱量約360大卡，自己動手做「紅心鳳梨月餅」及「抹茶地瓜月餅」除增添趣味外，也可以自己控制月餅的大小，依照食譜製作，平均每顆熱量不到150大卡，小巧月餅減少多餘的熱量攝取。

二、 要點2：營養多元才均衡

中秋吃烤肉、市售月餅時，容易僅攝取高糖、高油脂，「紅心鳳梨月餅」及「抹茶地瓜月餅」使用的紅心芭樂、鳳梨、地瓜、抹茶等食材富含植化素、多酚類及維生素C等，能多元攝取營養素。

三、 要點3：少糖少油真輕盈

市售月餅大多使用油膩、糖量高的綠豆沙或紅豆泥當作內餡，「紅心鳳梨月餅」及「抹茶地瓜月餅」則各選用鳳梨、地瓜等能提供天然甜味的食材來代替高糖分的使用，可品嘗天然蔬果鮮甜，同時減少高糖內餡及減少酥油的使用而不膩口。

四、 要點4：多纖增添飽足感

製作月餅時宜利用當季蔬果等香氣食材替換原本高熱量的內餡料並使用蔬果高纖維，來增加飽腹感，減少高熱量酥皮類等澱粉及油脂的攝取，還可幫助消化。

五、 要點5：無糖搭配減負擔

吃月餅時容易膩口，很適合配上一杯飲品，可搭配對身體負擔較少的飲品，例如無糖麥茶、檸檬水、無糖冷泡茶等，減少精緻糖的攝取。

台北市衛生局提醒，中秋佳節吃月餅時，可搭配無糖飲品外，烤肉時應減少使用含高糖高鹽的烤肉醬，並盡量挑選新鮮食材替代加工食品，同時應適量攝取當季蔬果，在家則應適量運動，可以促進腸胃蠕動。