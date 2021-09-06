柯文哲提前4個月請辭「選高雄市長」？　北市駁：只是玩笑話

▲柯文哲參拜松山慈祐宮。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨佈局2022選戰，日前被資深媒體人周玉蔻爆出，要參選2022高雄市長的台北市長柯文哲，6日再被爆是真的有意參選，8月27日曾在黨部某場便當會中，提及選高雄確實在考慮之中，且要選就前4個月請辭。對此，柯文哲6日上午出席公開場合時，僅表示會透過下午防疫記者會正式回應；而台北市副發言人魏佑任則表示，是談話過程中的玩笑話。

《鏡週刊》6日報導，柯文哲於8月27日在黨部辦了一場祕密便當會，與會者包括秘書長謝立功、副祕書長陳建璋、媒體總監黃文財、公關長吳怡萱、文宣部正副主任柯昱安及蔡峻維、發言人楊寶楨，還有名嘴黃暐瀚、邱明玉、羅友志等人。柯文哲會中提到，選高雄是在他的考慮之中，且「要選的話，選前4個月就辭職下去選。」倘若選上高雄，就一定不選總統。

針對《鏡週刊》的消息，黨內人士私下透露，確實有這場秘密便當會，而柯文哲也有在談話間聊到選高雄市長一事，但認為被過於放大，應只是玩笑話。而民眾黨發言人蔡峻維也於6日上午回應，該報導並非便當會席間討論完整內容，柯文哲不可能、也不會放棄台北市政、違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長。

柯文哲、台北市副市長黃珊珊6日上午出席松山慈祐宮活動，黃珊珊先到場在一旁等候柯文哲，被問到是否有聽聞柯文哲要請辭選高雄？黃珊珊表示，這些都是媒體在報導，自己也不清楚，相關事情等下午記者會再說明。

過了大約5分鐘，柯文哲準備入場前，眾多媒體詢問「是否要選高雄」、「有無要前4個月請辭」、「能否接受落跑市長罵名」等問題，柯文哲皆未正式回應，僅乾笑幾聲就入場；柯文哲結束在一樓正殿的參香祈福後，準備入內進行不公開行程時，又再度被追問有關高雄選舉一事，柯文哲則強調「下午啦！下午！」意指下午3時15分舉辦的防疫記者會時再回應。

針對柯文哲被傳出要選高雄，魏佑任指出，過去市長也被傳出要選很多地方，但這些就是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定會跟台北市民站在一起，以市政為主、防疫優先，打拚台北市建設與市政。

至於柯文哲有無可能在選舉前4個月請辭？魏佑任說，「我想是不會。」這些都是假設性問題，現在不論是柯文哲或台北市副市長蔡炳坤，都要先把市政跟防疫優先完成，以台北市民福祉為主。