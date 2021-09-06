中央發110萬細胞簡訊引爆「雙北篩檢潮」　北市1830人PCR結果出爐

▲台北市聯合醫院和平院區篩檢站。（資料圖，非文中當事人／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

長榮航空3名機師確診後，中央流行疫情指揮中心4日針對機師足跡，發出台灣規模最大的110萬則細胞簡訊，提醒足跡重疊的民眾若有疑似症狀務必就醫，也讓不少民眾收到簡訊後感到恐慌，紛紛趕到醫院想做篩檢。台北市政府衛生局統計，9月4日七家醫院PCR篩檢人數為937人，9月5日篩檢人數為893人，加起來共1830人，全數都是陰性。

針對長榮機師事件，黃珊珊5日於臉書提到，中央4日一口氣發了百萬通簡訊，台北市7家免費PCR的醫院採檢站應該會爆滿，台北市長柯文哲已有指示，5日聯合醫院院區「不限人數、盡量做」，讓民眾安心，接下來這2週才是大挑戰，如果病毒可以鎖在第一圈與第二圈的集中檢疫所，才能鬆一口氣。

▲民眾前往醫院篩檢。（圖／北市聯合醫院提供）

台北市政府過去為了抓出社區黑數，於7家醫院（聯合醫院和平院區、聯合醫院中興院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院）開設免費PCR預約，必須先在網路上做預約登記，不可現場排隊採檢。

台北市衛生局表示，9月4日北市7家免費PCR的醫院採檢預約人數為1028人，實際執行人數為937人，皆是陰性。不過北市9月4日仍是採線上預約，並沒有開放現場排隊，因此該人數為先前就登記預約者；台北市衛生局私下坦言，這些人數應跟中央發的百萬封簡訊無關。

至於柯文哲指示，北市聯合醫院9月5日不限人數、盡量做篩檢，北市衛生局6日表示，9月5日北市聯合醫院5家公費PCR篩檢總預約數719人，實際執行數759人；萬芳醫院及關渡醫院加開篩檢服務，實際執行篩檢數134人，採檢結果皆陰性。