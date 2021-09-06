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9月禁廚餘養豬　南投縣：違者最高罰300萬、檢舉獎金120萬

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國內日前查獲含非洲豬瘟肉品違法輸入，農委會非洲豬瘟疫情應變中心宣布養豬場自9月1日至30日全面暫停使用廚餘飼養豬隻；南投縣長林明溱籲請養豬戶配合中央政策，以免造成損失，違規者還可裁罰最高300萬元，農委會也祭出最高120萬重賞鼓勵檢舉違規，防堵非洲豬瘟病毒藉由廚餘擴散。

林明溱今日主持縣務會議，聽取農業處長陳瑞慶說明縣內廚餘養豬場查核高溫蒸煮程序等相關工作報告，指示農業處加強宣導查察，共同守住養豬場防線，並喊話民眾不要從網路購買來源不明肉品，若有可疑產品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶，避免成為防疫破口。

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

陳瑞慶表示，國內於8月26日查獲越南肉品走私案後，立即配合非洲豬瘟疫情應變中心指示，會同縣府警察局、衛生局、環保局啟動相關應變措施，展開上下游清查、廚餘養豬場查核、食品衛生稽查及停止廚餘進入養豬場，移除公開場所置放之廚餘桶等作為。

▲為防堵非洲豬瘟，南投縣長林明溱呼籲養豬場改用飼料飼養。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

陳瑞慶說，縣內34家廚餘養豬場目前已完成查核，並積極鼓勵養豬場改用飼料飼餵豬隻，農委會對此也有提供價差補助，符合環保機關廚餘再利用檢核資格者，皆可向當地鄉鎮公所提出申請、由縣府審核，每頭可獲補貼500元；如全場放棄以廚餘餵飼經營方式，改用飼料餵飼，則每頭可獲轉型補助2500元，申請補助頭數則依廚餘再利用檢核之總數量換算為準。

陳瑞慶強調，如於暫停使用廚餘期間違反規定者，最高可裁罰300萬元，農委會也鼓勵民眾檢舉違反業者，檢舉獎金最高可得120萬元。
 

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