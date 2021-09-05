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推廣台南處理廚餘SOP補助　蘇揆：讓台灣產業向上提升

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序，藉此樹立典範標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序，藉此樹立典範標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，肯定台南市2年前即因應非洲豬瘟疫情政策，設置廚餘高速發酵廠並運作良好，還利用市民回收廚餘製成肥料「尚介肥」。

蘇貞昌院長請農委會及環保署將台南市處理廚餘的運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序（SOP），並藉此樹立典範標竿。蘇院長亦期盼果菜市場、漁市場也應妥處冷鏈物流、廚餘去化及環保設施等，讓台灣相關產業持續向上提升。
蘇院長表示，他2年多前剛上任時就知道非洲豬瘟的嚴重性，因為他曾任農業大縣屏東縣的縣長，深知若非洲豬瘟侵入台灣，全國的養豬場將面臨破產。上次口蹄疫疫情，不僅使養豬的農戶倒閉，包括賣飼料、載運豬隻、屠宰、販售豬肉及豬肉製品等相關產業鏈的業者，都會連帶受到影響，甚至將波及民眾的飲食習慣，因此他採取最嚴格措施防治非洲豬瘟。

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序，藉此樹立典範標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇院長指出，中國周邊14個國家皆淪陷為非洲豬瘟疫區，只剩台灣與日本守住，台灣豬肉製品還可外銷日本，原本進一步規劃要外銷台灣生鮮豬肉，未料竟有不肖業者走私含非洲豬瘟病毒的越南豬肉製品，若有任何部分以未經合法蒸煮的廚餘形式用來餵食台灣豬隻，即使是一隻豬吃到，整個養豬產業將受到嚴重衝擊。

對於台南市展現高效率，2年前即設立廚餘高速發酵廠並運作良好，還利用市民回收廚餘製作肥料「尚介肥」，蘇院長深表肯定，並請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序（SOP），並藉此樹立典範標竿。

蘇院長表示，他唸高中時還在收廚餘養豬，但那個時代已經過去了，用廚餘養豬風險較高，因此要改變生活習慣，讓廚餘有去處，且不僅是家庭廚餘，包括市場廢料、殘渣、果皮及菜葉等，皆須有處理的地方，成為好的肥料，如此將可改善台灣土地酸度，使其成為良田，這也是他希望在蔡英文總統執政第二任內建立的典章制度，透過這一世代的打拚，為台灣留下百年久遠的建設，不僅對得起祖先，也留給子孫較好的土地，進一步改善台灣的產業及生活，提升整體水準。

▲行政院長蘇貞昌5日視察「台南市廚餘高速發酵廠」，請農委會及環保署配合，將該發酵廠運作方式推廣至全國，將此操作流程作為國內的標準作業程序，藉此樹立典範標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇院長強調，地方政府做得好，透過中央、地方共同合作，全國就能快速進行轉型，並翻轉時代、改變生活方式，化腐朽為神奇、變髒亂為美麗，使台灣向上提升，達到環境永續、生活美麗的目標。

此行，蘇院長現地視察台南市城西廚餘高速發酵廠，先後參觀進料貯槽區、高速發酵槽，及培養土成品區、包裝區，瞭解廚餘逐步轉變為堆肥的流程。蘇院長期盼廠方優化及精進廚餘堆放、高速發酵等程序，並將成功的經驗推廣至其他廠區。院長也向廠區同仁致意，盼他們繼續加油。

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