台南積極防範非洲豬瘟入侵　黄偉哲呼籲全民守護肉燥飯

▲台南市積極防範非洲豬瘟入侵，台南市長黃偉哲5日到下營區養豬場了解停用廚餘狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市積極防範非洲豬瘟入侵，台南市長黃偉哲5日到下營區養豬場了解停用廚餘狀況，農業局長李建裕、環保局副局長侯俊彥、動保處長吳名彬、下營區長李宗翰、台南市養豬協進會理事長曾勝誠等也陪同到場關心，由尚沛畜牧場負責人李信賢解說介紹廚餘再利用及目前轉用飼料情形。

黃偉哲表示，感謝合法業者配合停用廚餘政策，國內於8月22日查獲首宗走私肉品驗出非洲豬瘟，為避免不明來源肉製品或廚餘流向台南市的養豬場，他特別指示農業局、環保局、民政局等配合「非洲豬瘟中央災害應變中心」各項措施超前佈署，自8月28日起全台南市養豬場已停用廚餘，感謝農委會、農業局及動保處的努力，以及養豬協會各會員的配合，大家一起將防線建立起來，更重要是保護養豬農民權益。呼籲消費者及養豬業者一起防範非洲豬瘟疫情，齊心守護產業，一起守住肉燥飯。

台南市有598場養豬場，總養頭數約58萬頭，為了與養豬業者共同全力防範疫病的發生，農業局補助台南市14場合法廚餘養豬場飼料費及加強稽查違法使用廚餘養豬場，動保處會加強生物安全防範工作，環保局也會輔導合法廚餘養豬場停用及不收受廚餘1個月，並輔導餐廳、團膳等廚餘產生源，將廚餘載往環保局的掩埋場處理。

農業局指出，各區公所會指派人員加強查察轄區養豬場是否違法使用廚餘，及加強向新住民宣導不要將疫區豬肉製品帶進國內，也請勞工局加強向外籍移工宣導不要購買或食用來路不明的豬肉製品。另外，經發局、觀旅局、教育局、警察局、衛生局等局處，也全面動員共同防範非洲豬瘟疫情發生。

農業局長李建裕表示，非洲豬瘟屬我國甲類動物傳染病，會造成豬隻嚴重死亡疫情，目前尚無藥物可供治療及疫苗施打。病毒存在於環境時間相當長，不易殺滅，可經由廚餘、車輛及人員夾帶等途徑傳播，請養豬業者務必不可收受來源不明的豬肉製品及違法使用廚餘，為減低疫病傳播風險，養豬產業永續發展，鼓勵合法廚餘養豬場永久轉換為飼料養豬。

若養豬場經查獲違法使用廚餘，依飼料管理法、動物傳染病防治條例規定，按次裁罰，最高裁罰3百萬元罰鍰，農業局今年已查獲4場違法使用廚餘養豬場，依飼料管理法共裁罰12萬元。台南市也祭出檢舉獎金，鼓勵民眾向動保處檢舉非法進口的豬肉製品，案件一旦成立就發給每案5,000元，檢舉電話06-6323039。

農業局表示，原核准合法使用廚餘的14場養豬場，請於9月30日前向所在地區公所申請轉用飼料補助（配合停用廚餘1個月的養豬場，每頭補助500元；廚餘永久轉用飼料的養豬場，每頭補助2500元）或廚餘清運費補貼（最高每場35000元）。

農業局再次呼籲，民眾可以選購經屠宰衛生檢查合格的豬肉，及有「台灣豬標章」的豬肉產品，食用安全無虞，請全民及養豬業者一起來防範非洲豬瘟疫情發生。

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