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高雄豬瘟肉製品來源抓到了　新北越南女：化妝品+乾貨「一起進口」

▲走私越南製染有非洲豬瘟肉製品來臺案，一週內追出走私源頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄查獲非洲豬瘟病毒肉品，警方追出源頭，在新北市越南雜貨店查扣肉品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄警方在8月23日查獲從越南進口可疑肉製品，其中一名越南籍陳姓女子持有荷葉包豬肉，經送驗檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，向上追查購買店家，最後查到新北市一名經營越南雜貨店的阮姓女子，在她的店裡同樣發現荷葉包肉，送檢後也呈陽性反應。

▲走私越南製染有非洲豬瘟肉製品來臺案，一週內追出走私源頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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▲警方追源頭，在新北市越南雜貨店查扣荷葉包肉又呈陽性反應。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄林園分局於8月23日在轄區內查獲有位越南籍陳姓女子家中，發現有荷葉包豬肉，經送驗後檢出非洲豬瘟病毒陽性反應，經查這荷葉包豬肉是從大寮區某越南雜貨店購買來的，為了追溯源頭，警方先到該間越南雜貨店調查，范姓老闆娘表示，這荷葉包肉是從網路下單，向一名嘉義的阮氏女子購買來，警方再前往嘉義縣布袋鎮找這名阮氏女子，她說豬肉是在網路向一名新北市阮氏女子經營的雜貨店下單買來的，再轉賣給南部地區越南同鄉姊妹。

▲走私越南製染有非洲豬瘟肉製品來臺案，一週內追出走私源頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄查獲非洲豬瘟病毒肉品，警方追出源頭，將相關人員移送法辦。（圖／記者洪靖宜翻攝）

專案小組連夜北上偕同新北市府農業局及衛生局人員針對新北市蘆洲區阮氏女子經營越南雜貨店進行稽查，現場發現有酸肉條、火腿、豬頭皮、豬大骨、荷葉包肉，總計70.052公斤，經送驗，其中0.59kg重的荷葉包肉，又再次呈陽性反應。

阮女表示，她是有同鄉訂貨，才會下單從越南購買荷葉包肉，大約買了21包，留1包自己吃，剩下都賣到嘉義布袋，阮女稱，她只是為了節省運費，才會和化妝品、乾貨、雜貨等物品一起報關。

據了解，阮女多年前嫁來台灣，取得身分證後和台籍丈夫離婚，後來回越南與同鄉的阮姓丈夫結婚，便以依親身分來台，一起經營雜貨店。全案將上中下游經營者依違反《食品安全衛生管理法》及《動物傳染病防治條例》移送分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦。

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