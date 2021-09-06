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調查局查綠委政治獻金竟被偷走筆錄　林岱樺服務處主任遭約談

▲▼立委林岱樺服務處主任到調查局南機站說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立委林岱樺服務處主任林弘文上午到調查局南機站說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，但卻爆有證人將筆錄偷走事件。6日上午9點30分，林岱樺大寮服務處主任林弘文也到南機站說明，不過，大批媒體在現場等候，他僅待在車上並未發言就驅車進入調查局，而林岱樺本人則未安排前往。

▲▼立委林岱樺服務處主任到調查局南機站說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林岱樺大寮服務處主任林弘文到調查局南機站說明，由林岱樺林園服務處主任周忠信先下車了解。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對調查局筆錄遭偷事件，林岱樺昨天在兩位律師陪同下開記者會，這件事起因是一位陳姓選民於8月26日接受調查後，自行聯絡服務處人員希望協助了解，服務處同仁則跟他相約8月30日在林岱樺大寮服務處見面。

林岱樺表示，當天陳姓選民出示資料是來自調查局文件，服務處就主動請調查局人員到服務處了解，並非指射的偷筆錄和通風報信情事，更沒有施壓關切。

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲立委林岱樺列出時序表 。（圖／林岱樺團隊提供）

林岱樺也出示時序表，從8月26日服務處同仁接到陳姓選民電話，約好8月30日在大寮服務處，陳姓選民拿出了調查局資料，由於服務處之前沒處理過類似案件，因此同仁聯絡高雄市調處鳳山辦公室人員來了解，她更調出當天監視器，證明人員有到服務處，也把相關資料帶回調查局。

林岱樺表示，事發後服務處同仁向她報告有調查局來訪，但沒有告訴服務內容，其他「均不知情」，到8月31日高雄市調處鳳山站致電服務處，表示9月10日以前高雄市市調處長要與她見面，9月2日雙方見面，處長主動告知筆錄外洩有何看法，她說：「我不知情也無法回答，9月3日謝處長告知下禮拜，也就是9月6日將約談服務處主任。」

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／林岱樺團隊提供）

▲立委林岱樺指出當天還有請調查局同仁到場 。（圖／林岱樺團隊提供）

針對這位陳姓民眾，林岱樺坦言是她的支持者，但選舉後沒見過面也沒聯絡，服務處同仁看到是調查局資料，就馬上連絡調查局，這整件事是選民打電話給同仁約時間，服務處也不敢輕忽馬上請調查局人員，資料也讓他帶回去。她強調：「我沒有看過這份資料，時序已經交代清楚，是他們主動要跟我見面，見面後處長主動講有關筆錄的事有何看法，我完全不曉得他在講什麼。」

林岱樺說，從政多年，經得起檢視，相關單位有調查需要，會全力配合，希望外界針有事實依據，不要有不當影射。才剛發生毒品掉包案，絕不可能再發生筆錄外洩，令人不得不聯想到政治操作，希望調查單位徹查清楚，不要淪為有心人操作。

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