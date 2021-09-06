林岱樺捲政治獻金案又爆筆錄外洩　民進黨團：尊重偵查不公開

▲民進黨立委林岱樺5日下午召開記者會自清。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者林銘翰／台北報導

法務部調查局南部地區機動工作站日前調查政治獻金案，民進黨立委林岱樺疑似涉嫌不法案件，卻爆出有證人帶走筆錄資料，引起社會熱議。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳6日表示，民進黨團尊重偵查不公開，等到未來偵查結束後，再來考慮用什麼方式處理。

調查局南機站日前調查立委政治獻金案時，被證人帶走筆錄資料惹議，林岱樺本人5日下午召開記者會自清，強調自己從政多年廉潔自持，對筆錄外洩也完全不知情，盼司法勿淪政治操作工具。

民進黨立法院黨團6日上午召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，在看到法務部、調查局發布的新聞稿後，林岱樺本人也親自舉行記者會，民進黨團還是尊重偵查不公開的原則，等到未來偵查結束之後，再來考慮用什麼方式處理，民進黨團的立場就是，尊重司法單位在處理個案上，偵查不公開的作為。

對此，林岱樺則說，從政多年一向廉潔自持，禁得起檢視，未來相關單位如有任何調查需要，將全力配合絕不迴避，也希望外界不要做沒有任何事實依據的不當影射。