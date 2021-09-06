　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺捲政治獻金案又爆筆錄外洩　民進黨團：尊重偵查不公開

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民進黨立委林岱樺5日下午召開記者會自清。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者林銘翰／台北報導

法務部調查局南部地區機動工作站日前調查政治獻金案，民進黨立委林岱樺疑似涉嫌不法案件，卻爆出有證人帶走筆錄資料，引起社會熱議。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳6日表示，民進黨團尊重偵查不公開，等到未來偵查結束後，再來考慮用什麼方式處理。

調查局南機站日前調查立委政治獻金案時，被證人帶走筆錄資料惹議，林岱樺本人5日下午召開記者會自清，強調自己從政多年廉潔自持，對筆錄外洩也完全不知情，盼司法勿淪政治操作工具。

民進黨立法院黨團6日上午召開「學生疫苗開打在即，各級學校加速宣導」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長蔡適應、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，在看到法務部、調查局發布的新聞稿後，林岱樺本人也親自舉行記者會，民進黨團還是尊重偵查不公開的原則，等到未來偵查結束之後，再來考慮用什麼方式處理，民進黨團的立場就是，尊重司法單位在處理個案上，偵查不公開的作為。

對此，林岱樺則說，從政多年一向廉潔自持，禁得起檢視，未來相關單位如有任何調查需要，將全力配合絕不迴避，也希望外界不要做沒有任何事實依據的不當影射。

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
Delta攻擊力下降？確診和死亡呈跌勢　2大關鍵曝
法拉利488「國道滑壘」影片曝！　護欄插進駕駛座變廢鐵
快訊／郭台銘：首批客製化標籤BNT中秋抵台　無接機規劃
女士官深夜跑艦長室　「關門3小時」下場慘了
快訊／台中港大型貨櫃輪吊車翻覆　1人命危搶救中
五月天阿信媽媽走路被車撞！　拖行畫面曝光
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　4層透天裝潢超狂
快訊／熱帶性低壓生成！預測路徑出爐　這天離台最近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍弓三飛彈剩餘預算消失？　對美採購F-16精準武器、無人機系統

民進黨團嗆：共機擾台顯示國防預算重要性　少數在野黨卻反對增加

柯文哲提前4個月請辭「選高雄市長」？　北市駁：只是玩笑話

林岱樺捲政治獻金案又爆筆錄外洩　民進黨團：尊重偵查不公開

匡列52人！新北幼兒園師「打過莫德納」染疫　侯友宜：快讓老師打第二劑

快訊／賴清德研議出訪帛琉　總統府：需整體審酌、考量國安

快訊／柯文哲遭爆明年辭職選高雄　民眾黨：他不可能放棄台北市政

電商擬設專區拼適用五倍券　蘇貞昌：若能雙贏或多贏可考量

國民黨美女刺客突圍　3女將被點名角逐2022市議員

女士官深夜進艦長室關門3小時稱「修電腦」　遭懲處調離現職

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

國軍弓三飛彈剩餘預算消失？　對美採購F-16精準武器、無人機系統

民進黨團嗆：共機擾台顯示國防預算重要性　少數在野黨卻反對增加

柯文哲提前4個月請辭「選高雄市長」？　北市駁：只是玩笑話

林岱樺捲政治獻金案又爆筆錄外洩　民進黨團：尊重偵查不公開

匡列52人！新北幼兒園師「打過莫德納」染疫　侯友宜：快讓老師打第二劑

快訊／賴清德研議出訪帛琉　總統府：需整體審酌、考量國安

快訊／柯文哲遭爆明年辭職選高雄　民眾黨：他不可能放棄台北市政

電商擬設專區拼適用五倍券　蘇貞昌：若能雙贏或多贏可考量

國民黨美女刺客突圍　3女將被點名角逐2022市議員

女士官深夜進艦長室關門3小時稱「修電腦」　遭懲處調離現職

洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

掛有項圈小狗車陣穿梭超驚險　萬丹警上臉書找到飼主

婆婆嗆「醫生不會帶小孩」：別什麼都聽！新手媽求助　醫無奈：沒救了

啦啦隊3女神揪泡湯　泳裝美照萬人按讚「想當那座溫泉池」

新冠中重症治療有望！國衛院最新研究：瑞德西韋+環孢素可提高療效

回收場主人「買雞腿餵、幫蓋棉被」養大5隻狗！　384工廠犬找到家

國軍弓三飛彈剩餘預算消失？　對美採購F-16精準武器、無人機系統

最有錢／當沖新制大利空？高勝率心法250萬本金2年滾出千萬！

聯電入股頎邦股價雙雙走高　頎邦早盤大漲8.87％

光輝組淚送老大最後一程：要把愛繼續給威晨

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

政治熱門新聞

警抓政二代遭嗆還被記申誡？　謝長廷兒反擊

柯文哲想選高雄是真的　2場密會曝光

警抓政二代遭嗆還吃申誡？　她提3疑點：謝長廷家不可能有賓士

女士官深夜進艦長室關門3小時稱「修電腦」　遭懲處調離現職

柯P「選上高雄就不選總統」　祕密便當會對話曝

快訊／警抓「政二代闖紅燈」吃2申誡　謝長廷回應了

反萊豬醫師遭約談！　他籲民進黨：停止失心瘋的政治追殺

綠營大數據／徐巧芯「空姐購物」掀議論　負面聲量漲8倍

讚張亞中黨主席辯論表現最好　前藍委分析：但最後勝選的不會是他

「帕拉選手帶來難忘的感動」　蔡英文：謝謝日本排除萬難舉辦帕運

快訊／感染源不明！新北幼兒園「52人隔離」　全園停課14天

「狼來了太多次會搞砸防疫」　藍委：衛福部應說明百萬簡訊標準何在

新北幼兒園師染疫「打過莫德納」　42學童、10老師緊急採檢

黃珊珊曝境外個案　中央、北市不同調

更多熱門

相關新聞

調查局洩密案　林岱樺服務處主任到站說明

調查局洩密案　林岱樺服務處主任到站說明

法務部調查局南部地區機動工作站調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，但卻爆有證人將筆錄偷走事件。6日上午9點30分，林岱樺服務處主任林弘文也到南機站說明，不過，大批媒體在現場等候，他僅待在車上並未發言就驅車進入調查局，而林岱樺本人則未安排前往。

南機站爆證人偷筆錄！林岱樺出面自清

南機站爆證人偷筆錄！林岱樺出面自清

當「斯卡羅」鄰居、買瑯嶠燒酒配中秋月都在屏東分署

當「斯卡羅」鄰居、買瑯嶠燒酒配中秋月都在屏東分署

「復必泰」布條消失惹議　蔡易餘：與合約不符移除沒問題

「復必泰」布條消失惹議　蔡易餘：與合約不符移除沒問題

人民請求法官評鑑均不成立　民間司改會批評

人民請求法官評鑑均不成立　民間司改會批評

關鍵字：

法務部調查局政治獻金林岱樺民進黨團劉世芳

讀者迴響

熱門新聞

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

回家才抓到染Delta　台北至少2人

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面