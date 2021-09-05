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南機站爆證人偷筆錄還通報！林岱樺公布監視器影像自清

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站被爆出，在查某立委涉《政治獻金法》製作筆錄時，調查筆錄及提示資料遭證人竊走，事後還向該名立委通風報信。而遭影射的民進黨籍林岱樺，也親上火線說明，林岱樺表示，確實有支持者拿著調查局相關資料到服務處，服務處同仁也立刻聯繫調查局人員來了解，她自己不知情也沒看過資料。

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲立委林岱樺列出時序表 。（圖／林岱樺團隊提供）

立委林岱樺在兩位律師陪同下開記者會，針對調查局筆錄外洩說明，林岱樺說，這件事起因是一位陳姓選民於8月26日接受調查，他自己聯絡服務處人員希望協助了解，服務處同仁相約8月30日在她大寮服務處見面，當天陳姓選民出示資料是來自調查局文件，服務處就主動請調查局人員到服務處了解，並非指射的偷筆錄和通風報信情事，更沒有施壓關切。

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／林岱樺團隊提供）

▲立委林岱樺指出當天還有請調查局同仁到場 。（圖／林岱樺團隊提供）

她出示時序表，從8月26日服務處同仁接到陳姓選民電話，約好8月30日在大寮服務處，陳姓選民拿出了調查局資料，由於服務處之前沒處理過類似案件，因此同仁聯絡高雄市調處鳳山辦公室人員來了解，她更調出當天監視器，證明人員有到服務處，也把相關資料帶回調查局。

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲立委林岱樺召開記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林岱樺表示，事發後服務處同仁向她報告有調查局來訪，但沒有告訴服務內容，其他「均不知情」，到8月31日高雄市調處鳳山站致電服務處，表示9月10日以前高雄市市調處長要與她見面，9月2日雙方見面，處長主動告知筆錄外洩有何看法，她說：「我不知情也無法回答，9月3日謝處長告知下禮拜，也就是9月6日將約談服務處主任。」

針對這位陳姓民眾，林岱樺坦言是她的支持者，但選舉後沒見過面也沒聯絡，服務處同仁看到是調查局資料，就馬上連絡調查局，這整件事是選民打電話給同仁約時間，服務處也不敢輕忽馬上請調查局人員，資料也讓他帶回去。她強調：「我沒有看過這份資料，時序已經交代清楚，是他們主動要跟我見面，見面後處長主動講有關筆錄的事有何看法，我完全不曉得他在講什麼。」

林岱樺說，從政多年，經得起檢視，相關單位有調查需要，會全力配合，希望外界針有事實依據，不要有不當影射。才剛發生毒品掉包案，絕不可能再發生筆錄外洩，令人不得不聯想到政治操作，希望調查單位徹查清楚，不要淪為有心人操作。

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