女調查官滑手機遭竊走筆錄！查立委政治獻金出包　南機站回應了



▲調查局南機站。（圖／翻攝Google Maps）

記者洪靖宜／高雄報導

法務部調查局南部地區機動工作站被爆出，在人員製作查證筆錄時，調查筆錄及提示資料遭證人竊走。南機站5日發出聲明認確實有人將資料帶出，已請交回資料，不影響後續調查，並強調並無高層接獲中央民意代表關切。

法務部調查局南部地區機動工作站遭爆，偵辦某立委疑涉違反《政治獻金法》案件，約談一名證人，結果該證人竟趁竊走調查筆錄與提示資料夾，事後還向該名立委通風報信。據了解，該案發生於上周，南部地區機動工作針對該案，通知證人來查證，原本同時會有2位調查官，當時另一名調查官，暫時離開偵訊室，未料期間因女調查官滑手機疏於注意，該名證人竟將一份未簽名的調查筆錄及提示資料夾帶外出。

而南機站得知後已立即要求該名證人交回前揭文書資料，強調不影響後續調查，也將依法追究該名證人所涉刑事責任。至於調查官行為違失部分，政風室已依權責進行查處中。

南機站強調均依法定程序進行調查，並無調查局高層接獲中央民意代表關切案情之事，表示一向秉持維護國家安全與調查重大犯罪並重原則，並無側重偏廢之情。

由於發生過調查局前徐姓組長盜賣扣案毒品，對調查局譽損傷至鉅且深，因此目前已採行一連串強化改善措施，著手建立嚴密扣押物品監管系統，防範一切可能發生疏失。

時間對我們來說完全沒用！

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