▲全國首創！智慧雲端救護系統號誌連動，新北119救人分秒必爭。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

救命分秒必爭！新北市政府交通局今年初於淡水竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等偵測設備多元資訊整合平台，並建置與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，導入動態號誌控制，迄今停等延滯改善15-27％，即減少停等約10-24秒。

「哪怕只是快一秒都行！」交通局長鍾鳴時表示，這項全國首辦與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，係先行開啟塞車路段的綠燈號誌，讓車流動起來，並讓救護車能優先通行，以快速地將患者送抵淡水馬偕醫院，即刻救回寶貴生命。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，交通局於2019年針對汐止區大同路、新台五路路廊建置了多元資訊整合平台，於廊道沿線設置智慧型監視器、eTag，透過影像辨識掌握現場車流狀況，適時調整號誌秒數，以維車流紓解，另收集Google旅行時間、天候及施工等大數據資料，反映在多元資訊整合平台，以採取必要因應措施，成效良好。

▲救護車儀錶板。

鍾鳴時表示，因淡水地區民眾唯一救命道路，淡北道路興建計畫尚待北市府及民意支持，交通局因此先將淡水區民權路、中正東路，以及八里區龍米路、五股區成泰路納入多元資訊整合平台，並擴大建置與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，先行開啟塞車路段的綠燈，避免塞車阻礙救護車通行。

「救命分秒必爭！」交通局表示，新北市有100輛救護車已升級為「科技行動急診救護車」等，導入各式急救設備、智慧雲端動態救護系統後，讓新北市OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院率從10年前只有3.4%，至今年5月OHCA康復率已達10.8%，10年來救活1743人，全國第一。

交通局後續仍持續蒐集車流數據，加強淡水、八里及五股廊道車流的大數據資料庫，反映在多元資訊整合平台，以更能掌握交通敏感路段的車流特性和即時交通狀況，採取必要因應措施，讓交通更安全、更順暢。

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