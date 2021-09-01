▲退貨單露餡！基隆專勤隊查獲3公斤「不明肉製品」全部封緘送驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、機動隊8月31日聯袂於桃園市區越南食品專賣店查獲3公斤來源不明，且標示不清之肉類加工越南圓柱火腿，由於該業者近日已非第一次遭查獲，該隊立即通報桃園市政府動物保護處協助，動保處隨即受理全部封緘檢驗。

北區事務大隊基隆市專勤隊繼日前於新北市瑞芳區查獲25包不明豬肉加工製品後，持續從中抽絲剝繭，追溯源頭，再次發現桃園市區一處越南食品行疑有來源不明之肉類加工品，即派員前往查察，據黃姓負責人推稱，前幾天相關單位已經來查過並且都帶走送驗，店內已無不明肉製品。

▲盒內竟有6個來源不明且標示不清之越南圓柱火腿。

該隊現場眼尖的移民官發現，桌上竟有多張退貨單，經向黃姓負責人勸說後，方才坦承因最近查緝新聞風聲鶴唳，移民官進來前，才剛至便利商店把最後一批不明肉品退貨；移民官立刻前往便利商店攔截，由黃姓負責人自行取回商品並拆封受檢，盒內竟有6個來源不明且標示不清之越南圓柱火腿，每包裝500公克，合計3公斤。

黃姓負責人表示，為了怕再次惹禍上身，近日已多次分批將不明肉製品退貨，以避免遭查緝，想不到被眼尖移民官發現退貨單而破功。

基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，為防堵非洲豬瘟，不容有任何破口，該隊正蒐集相關證據，持續追溯上游，絕不鬆懈；為保護國人食品安全，移民署責無旁貸，同時也呼籲民眾、餐飲業者，切勿心存僥倖心態，購買來路不明肉品，除危害身體健康外，也有損商譽。另外，製作工廠於輸入肉製品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀；另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科罰金新臺幣300萬以下罰金。

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