疫想天開飆創意　新北市圖「參與式預算」Online徵件

▲新北市立圖書館參與式預算特別以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館參與式預算特別以「圖書館ONLINE」為主題，採線上徵件的方式，希望可以募集最特別、最有創意的「防疫新生活」線上閱讀提案。參與式預算即日起開始徵件至9月30日止，歡迎民眾發揮創意與巧思，踴躍提案，最佳3件提案將可由圖書館協助執行，讓你的好點子被看見。

新北市立圖書館表示，經歷了疫情的變動，各種遠距、線上等無接觸的數位服務模式成為人們生活的常態。疫情期間，新北市立圖書館特別推出的「新北E書房」網站，提供豐富、多元的數位學習與閱讀服務，深受民眾喜愛。

在迎接後疫情時期，閱讀更顯重要，藉由閱讀，可以充實自己、療癒心靈、舒緩焦慮，因此今年新北市立圖書館參與式預算特別以「圖書館ONLINE」為主題，推出線上閱讀活動徵件。另外，也首次結合「新北市政府公民參與網路投票系統」線上投票服務，讓民眾不用出門也能參與公共政策。

你的想法，新北市立圖書館幫你實現！新北市立圖書館「圖書館ONLINE」參與式預算即日起至9月30日止展開網路徵件，提案收件全面以線上方式進行，不限年齡，個人或團隊均可參加，民眾可先至「新北市立圖書館」官網下載提案表，並以電子郵件：cad2170005@gmail.com0或郵寄方式進行收件。

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