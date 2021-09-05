新北某幼兒園老師染疫！網見「Ct值」曝最大擔憂：有42個家庭

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布本土病例新增2例，為同住夫妻，女方是幼兒園老師，Ct值17。就有網友得知消息後，緊張表示幼兒園的孩童都那麼小，「這超危險的吧？」貼文曝光後，隨即掀起討論潮，還有不少網友擔心孩童可能會將病毒帶給家人，而爸媽可能才剛打第一劑疫苗或是根本還沒打。

▲案16129是幼兒園老師。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

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指揮中心表示，今日新增2例本土病例，分別為本國籍40多歲男性（案16128）及本國籍30多歲女性（案16129），2人為同住家人。其中，案16129於8月27日至8月29日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診（Ct值17）。

新北市長侯友宜表示，案16129為幼兒園老師，在採檢確診後所屬幼兒園緊急停課14天，同時採取最高標準防疫方式，讓42名幼兒與10名教職員都居家隔離並採檢。

▲幼兒園停課14天。（圖／新北市府提供）

消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「新北感染夫妻是幼兒園老師，這超危險吧」為題發文，提到女方是幼兒園老師，且Ct值17，「這超危險的吧？」而且案16129在27日就有症狀，幼兒園的小孩這麼年幼，不知道園內防疫情況如何？

底下網友紛紛留言表示，「幼兒園小朋友口罩都很難戴好的」、「幼兒園也沒有任何疫苗能打啊」、「比較怕他們爸媽感染」、「兒童重症率極低，要擔心傳給家裡老人」、「小孩是容易傳染給家長，幼兒園的家長應該最近才剛打完第一劑或沒打疫苗」、「那現在小朋友要不要去做PCR」、「問題是，小朋友會反傳給家長吧」、「小孩會傳染給大人啊，家長再傳出去，還是要驗」、「幼兒42人，所以最少要42個家庭吧」。