



▲小花蔓澤蘭全國防治日，新北小花終結者清除0.5公噸。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市泰山區貴子里長戴聯樹與林口區登山健行協會理事長楊玳純，4日帶領約100名「新北小花終結者」志工，於泰山工專路和林口頂福巖森林步道，同步移除外來入侵植物小花蔓澤蘭0.5公噸，共同響應「小花蔓澤蘭全國防治日」，自發性參與地區清除工作，避免山林遭到危害。

農業局表示，外來入侵植物「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，為了提升小花蔓澤蘭防治成效，全國每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，小花蔓澤蘭花期在9-11月，開出白色小花，葉片呈三角狀卵形，呈連續大面積覆蓋，加上具備無性生殖能力，繁殖能力十分驚人，蔓延範圍已遍及全台，遭其覆蓋纏勒之植株會因光合作用受阻而枯萎死亡，嚴重破壞原生物種的棲地，因而有「綠癌」的稱號。

農業局長李玟表示，為保育生態永續經營，新北市政府農業局持續推動「小花終結者」公民科學家計畫，與民眾一同調查、記錄小花蔓澤蘭分布，參與通報與清除，規劃清除後的再利用方式，希望透過地方深耕、國際連結，持續擴展小花蔓澤蘭防治的規模，加強防治效果。

李玟指出，本市主要分布於泰山區、樹林區、土城區、鶯歌區、五股區及新店區等區，主要分布於低海拔之圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界的山壁等光照充足又缺少管理的地區較易遭受入侵，除委託專業廠商清除外，也持續推動「小花終結者」公民科學家計畫，結合在地力量，共同對抗小花蔓澤蘭的危害。

農業局提供正確的清除方式，對於植株較小或匍匐於地面、灌木草叢間的小花蔓澤蘭可整株連根拔起，若已攀爬至樹上的小花蔓澤蘭應在開花前於離地50公分處切斷藤蔓，並清除地表藤蔓及根部，清除後的殘株應以黑色塑膠袋打包使其腐化，或於空曠的水泥地上曬乾再丟棄，斬草除根、確實善後，避免其原地重生而前功盡棄。

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