▲豐年祭取消！新北市圖辦線上原民活動，認識部落傳統文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

歲時祭儀活動是原住民族最重大的盛事，新北市每年約在8至10月間舉辦，今年因為疫情影響停辦，新北市立圖書館特別於汐止大同分館與新莊西盛分館推出一系列免費的「課本沒教的原民慶典」線上活動，透過線上原味講座、部落故事、與原民工藝手作體驗，帶大家用不同的方式認識部落傳統文化，參加活動還有機會可以抽原民編織手機掛繩及原民風情杯套。

新北市立圖書館表示，豐年祭是原住民一年最大的節慶祭典，各族祭儀皆有其特殊的文化詮釋，今年為了防疫緣故，新北市原住民歲時祭儀因此取消，為了讓大家可以用不同的方式認識原民文化，汐止大同分館特別於9月8日至9月16日推出一系列「課本沒教的原民慶典」線上活動。

新北市立圖書館邀請文化深度旅遊領隊馬繼康、擁有「世界旅人」稱號，拍攝超過500場民俗節慶及原住民祭典的知名民俗、旅遊攝影家黃丁盛、以及擅長樹皮纖維製作的當代藝術家佘心婷，透過專家講述與手作體驗的方式讓大家可以用不同的方式線上歡慶豐年。

汐止大同分館「課本沒教的原民慶典」線上活動分別為9月8日 「課本沒教的臺灣原住民慶典」旅行作家馬繼康將以深入淺出的方式帶大家認識各族群原住民獨特的傳統祭典；9月9日「課本沒教的世界原住民慶典」臺灣最資深的民俗與旅遊攝影師黃丁盛，將和大家分享鏡頭下的世界各地節慶之美；樹皮布是許多原始民族織品的前身，9月16日「嘆為觀紙―夏威夷樹皮布印花創作」擅長樹皮纖維製作的當代藝術家佘心婷，將教大家運用家中隨手可得的材料，DIY製作夏威夷樹皮手藝品，認識原住民樹皮布藝術。

新莊西盛分館則從9月10日開始至11月19日止，於每周五晚上推出原住民手工藝DIY體驗與部落故事活動，5場次的手作文化體驗將教大家製作「阿美族造型卡套」9月10日、「泰雅編織手環」9月17日、「泰雅火塘杯墊」10月15日、「阿美族幸福掛飾」11月12日、以及「阿美族情人袋」11月19日等，讓大家可以透過DIY活動認識原住民工藝。

另外還有4場次的部落故事活動，包括「泰雅孩子的童謠」10月1日、「泰雅精湛的織布技術」10月8日、「阿美族的歌舞昇平」10月22日、以及阿美族的野菜文化」11月5日，讓大小朋友可以透過有趣好玩的方式認識原住民文化，活動免費，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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