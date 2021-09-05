老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」　母心痛：把她當沙包打

▲羅女在IG擁有3.1萬名粉絲。（圖／翻攝自羅女IG）

記者曾筠淇／採訪報導

台北市一名捷克、台灣混血的22歲羅姓嫩模，被發現在大同區住家墜樓身亡。羅母得知噩耗以後，在臉書上悲痛直呼「沒有你我怎麼活？」事後她也接受《東森新媒體ETtoday》採訪，透露女兒根本是被「渣男逼死的」，且男方家人還將女兒趕出家門，讓她真的很生氣。

羅姓嫩模是捷克、台灣混血兒，父親是捷克人，母親為台灣人。羅母目前住在大陸，日前因聯繫不上女兒，在臉書急發文求助「失蹤48小時了！誰害你成這樣？」怎料當天晚上，她就得知女兒墜樓的消息。

羅母稍早接受《東森新媒體ETtoday》採訪，氣憤直呼「她（女兒）是被渣男逼死的！明知道憂鬱症嚴重還聯合家人趕她走。」羅母透露，女兒因為被男方威脅，所以常常告訴她只有死亡才能擺脫「渣男」，「她沒聽我的話回我家，而是在渣男住處了結。」

▲羅女被男方威脅。（圖／羅母提供）

羅母心痛表示，女兒墜樓前告訴她「男方家人逼她馬上離開住處」，而男方也完全不念在夫妻情，就讓已經丟了2個工作的女兒離開，且事後「沒有找她，當沒事發生。」

羅母心寒說道，「他（男方）對我們家人都是當陌生人一樣，還用非常難聽的言語罵我，眼中無人，我的女兒就是被他害死的。」羅母也提供女兒向她求助的對話，從截圖可見，羅女說「他（男方）說我要去大陸他就要把我裸照發出去，也要發在微博」。

除此之外，羅女也曾說「我死都是XXX（男方）害的」。羅母表示，男方多次家暴，甚至還囚禁女兒，雙方在2019年4月認識，不到10天就結婚，而在甜蜜期時，男方就言語暴力、出手打人，「我女兒我都捨不得打，他當沙包在打！」

▲▼羅女曾說自己會離世都是丈夫所害。（圖／羅母提供）

面對這樣的情況，羅母說男方家人「眼睛都長頭頂」，也不關心她的女兒。接著，羅母回想起雙方結婚那時，她其實並不知情，「我氣死了，一直要他們離婚」，然而男方卻不願放手，「膩了就要她滾。」

羅女墜樓後，羅母也無奈表示，「我趕不回去了，要隔離14天根本無法，她父親處理。」同時她也希望能替女兒討回公道，「我要他（男方）承認他是造成我女兒死亡的主因，他現在都推給她的憂鬱症。」

羅母最後強調，男方平時根本沒在賺錢，都是女兒出門工作，但最終卻因為占有慾太強，害得女兒必須將工作推掉，「她沒工作都他害的，又被他當天刺激叫她當天搬走。」

「我對不起沒救她！」羅母心痛說道，「她很痛很痛得死了，孤單一人，我沒辦法接受。」

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