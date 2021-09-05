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台南疫情70天+0　黃偉哲：中秋節活動會視疫情滾動式檢討因應

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情70天+0，可是必須要呼籲市民朋友們能夠比較小心一點面對，因為Delta病毒好像已經來到我們家門前了，雖然看起來長榮機師的家人、接觸者、同學是陰性，但是因為Delta病毒它的潛伏期還是有幾天，所以我們還是要密切觀察。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，因4日中央總共發了110萬通的簡訊，那在全國各地如果剛好有市民朋友們在那個時候出現在相關的疫調地區，那你的手機就會被鎖定然後收到簡訊，如果有收到簡訊的民眾，可以來領取快篩試劑。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局林科長指出，凡收到指揮中心發送「於8月13日至9月2日與確診國籍航空機師足跡重疊」之細胞簡訊的市民，自9月6日起，憑身分證和簡訊，可到台南市各區衛生所免費索取家用快篩試劑，檢測是否有染疫情形。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若檢測結果為陽性，請撥打衛生局防疫專線06-2880180，由衛生局安排後續就醫；為避免Delta變種新冠肺炎病毒在本市社區造成隱形傳播鏈，目前已有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，建議盡速至醫院就醫篩檢。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自9月3日起展開第7期疫苗接種作業，統計至4日計有17786人接種AZ疫苗；台南市今年開始進行COVID-19疫苗接種作業至4日止，已接種840373劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率39.8％；第二劑涵蓋率5.2％；劑次涵蓋率45％。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，如果收到簡訊的，台南市政府免費提供家用快篩的篩檢，然後篩檢若是一條線的就是陰性，兩條線的就是陽性，不管是一條線還是兩條線，快篩完後就要把快篩的器具放在塑膠袋封好，才能放到醫療廢棄物的丟棄，如果不管一條線還是兩條線，覺得身體不適，因為像這次機師打了兩劑，他的症狀就像是頭熱熱的，像是中暑一樣，再次檢驗PCR後是Delta陽性，所以你覺得身體不適的，就趕快去做PCR篩檢。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市的姊妹市波蘭市，我們曾經在去年的疫情裡有特別關心關懷，台灣提供100萬份口罩，5000件防護衣，2萬件手術衣，所以說我們和波瀾有相當好的情誼，也謝謝再次提供給我們40萬劑疫苗，他們也有回信給台南市，特別謝謝。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關於6、7月份豪雨造成農損，台南市已經獲得中央撥了6千萬現金救助的金額，我們早就提前部署開始發放，我們是全國第一個開始發放農損的縣市，有些農民反映說他在6、7月的時候，他們的水果還沒有開花，所以看不到農損，還沒有開花結果，但是影響到日後的授粉，沒有開花自然沒有結果，造成了損失，尤其在山區的番石榴有這樣的情形，其實台南市政府也因為日前農民來申請現金救助，農業局的同仁也會同公所去看，但是沒有發現到足夠損失的部份，日後又發生了，那時候還沒有農損可看，但是花被雨水打掉了，所以就沒有授粉、沒有結果，所以造成了延遲性的災害，事實上台南是在8月30日一個禮拜前，我們已經發函給農委會，請農委會是不是允許我們免勘災，直接把它劃入災區，但是因為民脂民膏都是人民的血汗錢，災損金也不是某一個官員口袋裡拿出來的，都是你我老百姓繳的稅金來編的預算，所以這部分我們有跟農委會有做這樣的要求，農委會還沒已回復，不過即使是免勘災直接納入補助，我們事後為了爭取時效，讓農民能夠復耕，我們是第一時間免勘災，但是等到災損金到位以後，我們發放以後，還是會去做事後的抽查，如果發現有申報不實的，還是有相關的法律刑事和行政責任。

▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲說，台南疫情70天+0，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，因應疫情可能擴大，台南市採取加強版防疫，中秋大型烤肉活動市府會規勸停止舉辦，烤肉最好在家裡舉辦，離中秋連假還有二周，市府會視疫情滾動式檢討，如疫情擴大就會發布相關停辦活動的訊息及最新防疫指引。

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