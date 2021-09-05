中央、北市點名不同個案！黃珊珊曝境外解隔染Delta　衛生局：是案15944

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊5日指出，北市曾有隔離17天期滿後，回到社區生活的境外回國民眾，由於中央基因定序結果緩慢，事後才知道是Delta病毒，緊急召回並採檢確診，只好趕快匡列接觸者。指揮中心中午回應，黃珊珊指稱的是案15425；然而台北市衛生局5日晚間卻表示，黃珊珊其實說得是案15944，不過無論是哪一案，都是北市管理的境外移入案例。

針對黃珊珊稱，確診個案解隔後才收到中央Delta病毒株通知，台北市衛生局5日晚間說明，黃珊珊是指8月11日入境、12日採檢陽性確診的案15944，依照規定隔離17天至8月28日檢疫期滿，29日返家。

衛生局表示，但北市於8月31日接獲疾管署通知，案15944基因定序為Delta病毒株，北市隨即召回病患入住醫院隔離，8月31日採檢陽性，疫調後匡列密切接觸者及擴大匡列，6人採檢結果皆為陰性。

衛生局指出，由於國際疫情仍嚴峻，有鑑於Delta病毒株傳播力較強，北市衛生局配合中央政策，自9月3日起所有入境者皆比照Delta病毒株的解除隔離條件，待症狀緩解，經2次PCR檢驗結果皆為陰性或陽性報告CT值大於30，才能解除隔離。

衛生局提及，羅一鈞提到的是境外、事後驗出Delta，屬於較久之前的案例，而黃珊珊應該是指案15944，有召回隔離、重新採檢，並辦理相關防治措施，不過案15425、案15944都是屬於台北市管理境外移入個案。

▲台北市副市長黃珊珊表示，北市曾有一起在檢疫所隔離17天期滿後，回到社區生活的返國民眾，事後才被中央通報是感染Delta病毒，緊急召回並採檢確診。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

黃珊珊5日上午於臉書提及，之前台北市檢疫所曾有隔離17天期滿後回到社區生活的境外回國民眾，因為中央基因定序的結果較緩慢，曾有1例是已經解隔離回家，中央才通知北市是Delta病毒，再緊急召回並採檢為陽性確診，進一步匡列解隔離後的第一圈接觸者、第二圈接觸者的接觸者，並採集中移住到檢疫所，但同時也被第二圈接觸者抱怨，「為何要匡列他們？」

黃珊珊指出，自己很慶幸先匡列了第一圈與第二圈，第二圈是接觸者的接觸者，但沒有與確診者接觸，依原有規定是不用隔離的，「我當時也不知道該不該隔離第二圈，但對於Delta病毒必須更加謹慎，我只好當機立斷跟同仁說第二圈先隔離，有事我負責。」而這些人至今都還在隔離當中，「造成大家的不便，我真的很抱歉！」

不過，面對黃珊珊公布的此案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞5日於記者會回應，黃珊珊所指出的個案為案15425，原先判定為本土，但後來了解該案曾入境美國，因此改判為境外移入。該名個案在7月12日進行採檢，隔天結果出爐是陽性後，14日即對外公布，後續在醫院進行隔離治療時，22日檢驗是陰性，23日符合解隔條件後返家。

羅一鈞表示，由於該案當時是因改判境外移入，因此沒有立刻驗抗體，後來補驗確定為Delta後，在8月14日通知衛生局，但該案已是陰性解隔才返家，且後續採檢都符合解隔條件，因此對社區並不會造成影響。

▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）