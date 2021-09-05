機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

記者邱晟軒／綜合報導

長榮航空5天內3名機師接連確診，指揮中心緊急擴大匡列密切接觸者，然而也有許多質疑機組員是防疫破口的聲浪頻頻傳出。對此，就有一名空姐男友發IG限時動態控訴，「有誰可以忍受14天隔離？就問同理心在哪？」

針對近期長榮機師突破性感染，各界質疑機組員是防疫破口一事。有一名空服員男友就在IG限時動態發文質疑政府，「疫情開始前能大方採用外來疫苗，現在會有疫苗不足，搶打疫苗搬巫等問題？政治立場遠遠優於國人健康安全，標籤會影響疫苗效力？嚴格限制企業購質疫苗標準目的是什麼？問題不就是疫苗嚴重不足，疫苗呢？」

空姐男友指出，「國外接種兩劑疫苗仍染疫，國內有多少人連第一劑都末施打，疫苗呢？確定病毒都是由境外移入而不是本身已存在境內，（還是）只是未檢測或無症狀，病毒境外移入僅有機組人員單一途徑還是所有入境人員皆是？」

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▲▼一名空服員男友發文控訴。（圖／翻攝PTT）

他說，「不能否定政府官員對疫情的貢獻，但是不是政治立場早已超過其專業判斷？獵巫揮正義旗幟，機組人員全關起來疫情就沒事，倘若真是如此，誰來負責運輸、誰能接受運費上漲、誰能接受交期延宕、誰能接受無法出國洽公，誰敢頒布鎖國？」

空姐男友最後怒喊，「機師每趟任務入境，關！就問台灣有多少機師？就問有多少人能忍受14天隔離？就問同理心在哪？就問你各位獵巫腦袋只能想到這麼單一直線？」

本站曾報導「真正破口曝光 專家喊別再黑空服員：她們隔離到快崩潰」內文指出，毒物學專家招名威認為，台灣對機組空服員的管制非常嚴格，違反規定者即嚴懲，但空服員的命也是命，為了配合政策又得維持龐大的運輸量，已經隔離到快崩潰，甚至跟家人見上一面都很困難，結果一堆人在那邊帶風向，抹煞空服員還有廣大民眾的努力，你們真的很糟。

招名威指出，真正破口是「人性」，是那些違反規定的少數人，不是這些死規定，無論3+11或5+9都是，就像出車禍不是因為有交通規則，而是違反規則的人；假如這次真的造成破口，違規機師你是不是要負刑事責任？造成民眾染疫死亡，怎麼算？呼籲「網民真的不要不懂又造謠帶風向，傷害第一線機組空服員，網傳一堆與事實嚴重不符的內容，我們沒必要踩著人家來墊高自己。」