　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

記者邱晟軒／綜合報導

長榮航空5天內3名機師接連確診，指揮中心緊急擴大匡列密切接觸者，然而也有許多質疑機組員是防疫破口的聲浪頻頻傳出。對此，就有一名空姐男友發IG限時動態控訴，「有誰可以忍受14天隔離？就問同理心在哪？」

針對近期長榮機師突破性感染，各界質疑機組員是防疫破口一事。有一名空服員男友就在IG限時動態發文質疑政府，「疫情開始前能大方採用外來疫苗，現在會有疫苗不足，搶打疫苗搬巫等問題？政治立場遠遠優於國人健康安全，標籤會影響疫苗效力？嚴格限制企業購質疫苗標準目的是什麼？問題不就是疫苗嚴重不足，疫苗呢？」

空姐男友指出，「國外接種兩劑疫苗仍染疫，國內有多少人連第一劑都末施打，疫苗呢？確定病毒都是由境外移入而不是本身已存在境內，（還是）只是未檢測或無症狀，病毒境外移入僅有機組人員單一途徑還是所有入境人員皆是？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼一名空服員男友發文控訴。（圖／翻攝PTT）

他說，「不能否定政府官員對疫情的貢獻，但是不是政治立場早已超過其專業判斷？獵巫揮正義旗幟，機組人員全關起來疫情就沒事，倘若真是如此，誰來負責運輸、誰能接受運費上漲、誰能接受交期延宕、誰能接受無法出國洽公，誰敢頒布鎖國？」

空姐男友最後怒喊，「機師每趟任務入境，關！就問台灣有多少機師？就問有多少人能忍受14天隔離？就問同理心在哪？就問你各位獵巫腦袋只能想到這麼單一直線？」

本站曾報導「真正破口曝光　專家喊別再黑空服員：她們隔離到快崩潰」內文指出，毒物學專家招名威認為，台灣對機組空服員的管制非常嚴格，違反規定者即嚴懲，但空服員的命也是命，為了配合政策又得維持龐大的運輸量，已經隔離到快崩潰，甚至跟家人見上一面都很困難，結果一堆人在那邊帶風向，抹煞空服員還有廣大民眾的努力，你們真的很糟。

招名威指出，真正破口是「人性」，是那些違反規定的少數人，不是這些死規定，無論3+11或5+9都是，就像出車禍不是因為有交通規則，而是違反規則的人；假如這次真的造成破口，違規機師你是不是要負刑事責任？造成民眾染疫死亡，怎麼算？呼籲「網民真的不要不懂又造謠帶風向，傷害第一線機組空服員，網傳一堆與事實嚴重不符的內容，我們沒必要踩著人家來墊高自己。」

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」　警隔天竟收2支申誡
謝霆鋒親口證實：退加拿大籍！「我本來就是中國人」
Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂
確診解隔離「才知染Delta」！ 　北市匡列6人採檢出爐
生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網：意外的收穫
男星改選BNT有條件　強調：不該讓全國人民當高端受試者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡

重開放不到1個月！玉山山屋垃圾爆滿　救難擔架「被淹沒」超痛心

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

全台5縣市大雨特報！入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網酸爆：意外的收穫

今天來2批！「逾80萬劑AZ」抵台　1圖曝疫苗到貨狀況

退休女強人找老伴　有心儀對象！霸氣開6-7位數「媒人禮」

Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂

空汙改善竟靠「疫情三級警戒」　詹長權：雙北PM2.5下降3成

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

袁艾菲新家開窗融合大自然「好像仙境」！　老公完成「懶癌需求」求誇…她：真的很棒

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

白柴玩耍用力過猛把爸甩暈倒！嚇到伸手狂拍、慌張看媽求救XD

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡

重開放不到1個月！玉山山屋垃圾爆滿　救難擔架「被淹沒」超痛心

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

全台5縣市大雨特報！入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網酸爆：意外的收穫

今天來2批！「逾80萬劑AZ」抵台　1圖曝疫苗到貨狀況

退休女強人找老伴　有心儀對象！霸氣開6-7位數「媒人禮」

Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂

空汙改善竟靠「疫情三級警戒」　詹長權：雙北PM2.5下降3成

謝霆鋒親口證實：申請退加拿大籍！遭列開鍘7人名單「我本來就是中國人」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手　小布堅持合作！吐心聲：我很受傷

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡

董秉軒陽春砲　味全4比0領先統一

古林睿煬、林子崴二軍投1局試身手　獅隊單局灌5分逆轉悍將

中央、北市點名不同個案！黃珊珊曝境外解隔染Delta　衛生局：是案15944

機師染疫台灣再拉警報？　詹惟中曝國運「這月是關鍵」：可以期待

3騎士北宜跑山　壓車跨雙黃線撞對向轎車！1未成年被抓包

關懷長榮機師確診居隔人員　鄭文燦到檢疫所幫打氣

長榮暫停飛芝加哥影響很大　華航本周末起急貨收「快遞貨運價」！

生活熱門新聞

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

新增2本土病例「都在新北市」

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

第八輪疫苗廠牌揭曉！

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

幼兒園老師染疫！網曝最大擔憂：42個家庭

快訊／今增2例本土「都在新北市」　4例境外！

入境英國男打兩劑AZ染疫　基因定序為Delta

快訊／長榮機師染疫！桃園374名接觸者採檢結果出爐

更多熱門

相關新聞

中秋來高雄挺國旅！自行車免費4hrs暢遊港都

中秋來高雄挺國旅！自行車免費4hrs暢遊港都

中秋連續假期快到港都鬆一下！入住高雄福容大飯店港景客房，可免費租借自行車4小時，還可延後至下午1點退房，「住好住滿22小時暢遊高雄；翰品酒店推出一泊二食雙鵝PK饗宴搶客，每日限量5間房；義大皇家飯店則超前部署國旅優惠，一泊二食還含義大遊樂世界門票。

「只有女友」收到警示簡訊　網酸：意外收穫

「只有女友」收到警示簡訊　網酸：意外收穫

COVAX疫苗第3批AZ逾41萬劑到了　1552時抵桃機

COVAX疫苗第3批AZ逾41萬劑到了　1552時抵桃機

長榮機師染疫「高度懷疑是Detla」！答案最快明日公布

長榮機師染疫「高度懷疑是Detla」！答案最快明日公布

幼兒園老師染疫！網曝最大擔憂：42個家庭

幼兒園老師染疫！網曝最大擔憂：42個家庭

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫長榮航空本土防疫機組員空服員機師

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

鄧佳華找到新工作！結局傻了：還沒給薪水

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

面試談好薪水！報到當天「下砍3千」她傻眼

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

22歲混血美模墜樓卡牆亡！絕美厭世臉爆紅封女神

快訊／感染源不明！新北幼兒園「52人隔離」　全園停課14天

九把刀岳母「解剖報告出爐」　桃檢通知家屬

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面