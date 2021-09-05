生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網酸爆：意外的收穫

▲只有女友收到警示簡訊。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明明生活圈一樣，卻只有女友收到警示簡訊？長榮航空5天內爆出3名機師染疫，其中2名機師的足跡橫跨4縣市，為了安全起見，昨（4）日指揮中心共發送了約110萬筆簡訊。就有網友納悶表示，為什麼和他生活圈一樣的女友收到簡訊了，自己卻沒收到？

指揮中心昨日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送約110萬筆警示簡訊。就有不少網友陸續貼出簡訊截圖，表示自己也有收到。

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值得一提的是，有篇貼文在各大社團流傳，掀起一陣討論潮。該名網友在PTT的Gossiping板上，以「只有我女友收到機師足跡重疊簡訊」為題發文，提到他和女友的生活圈明明一樣，但對方有收到，自己卻沒有，是不是發送的系統有問題？

▲該貼文被轉傳至各大社團。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「你得問問你女友」、「時中幫你抓猴」、「期待著1個幸運和1個衝擊多麼奇妙的際遇」、「她一定很愛你」、「意外的收穫」、「系統沒問題，是你有問題」、「帽子記得戴好，都歪了」、「代表女友很美，你的眼光很好，帽子的顏色很鮮豔」、「偷看女友簡訊太粗暴，duck不必」。

其中還有些網友提到，機師的足跡有汽車旅館，女友可能在期間有去過，「足跡之一：六星汽旅，給你參考」、「摩鐵，給你參考」、「找一下摩鐵發票」。