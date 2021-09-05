中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

▲中秋連續假期快到了，高雄飯店推出優惠專案促進國旅商機。（圖／福容大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

中秋連續假期快到港都鬆一下！入住高雄福容大飯店港景客房，可免費租借自行車4小時，還可延後至下午1點退房，「住好住滿22小時暢遊高雄；翰品酒店推出一泊二食雙鵝PK饗宴搶客，每日限量5間房；義大皇家飯店則超前部署國旅優惠，一泊二食還含義大遊樂世界門票。

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▲▼入住福容大飯店港景房，自行車免費租借4小時暢遊高雄，可延至下午1點退房。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店推出「BIKE雄讚，扭轉騎蹟」專案，9月18日至21日期間入住港景精緻客房，每房優惠價只要4099元/晚(含2客早餐)，還可享2位成人免費租借自行車4小時、免費獲得2個自行車能量包，另外享福卡會員再享優惠。專案可享「延後至下午1點」退房，讓顧客可以安心旅遊無負擔。

另外，福容高雄店也同步推出「2021醫起同住專案」，只要持醫療相關執照、相關證照及工作證明，在中秋連假期間(9月18日至21日)可享精緻市景雙人房優惠價2799元(含2客早餐)，享福卡會員還可另享優惠，讓大家在旅遊放鬆的同時，不但能在鄰近充滿藝術氣息的駁二藝術特區參觀，還可以直接在房間欣賞大高雄的最佳美景，讓旅客在這個中秋假期留下最美好的旅遊回憶。

▲高雄翰品酒店推出「一泊二食雙鵝PK饗宴」住房專案。（圖／翰品酒店提供）

高雄翰品酒店推出「一泊二食雙鵝PK饗宴」住房專案搶客，提供飯店招牌滷水大肥鵝及燒鵝三饗宴兩種美味料理，雅緻雙人房住宿一晚2699元起，雅緻家庭房住宿一晚3699元起，依房型附贈晚餐、隔日的午餐。專案可選擇午餐及晚餐兩個餐期享用，讓房客可以一邊享用美食，一邊欣賞皎潔明月，度過一個溫馨又飽足的中秋夜。

▲高雄翰品酒店將於9月20、21日舉辦狀元博餅活動。（資料照／高雄翰品酒店提供）

此外，為了讓住客度過一個另類且難忘的中秋佳節，翰品酒店將於9月20日、21日兩天舉辦博狀元應景活動，提供旅客體驗並認識博餅文化。飯店表示，在金門有一項歷史悠久的民俗活動，就是每到中秋時節便會盛大舉行的中秋博餅活動，今年為了讓客人不用到金門，也能體驗博餅樂趣，飯店特別規劃連續兩天的博狀元活動，邀請所有的客人搶狀元。

▲高雄義大皇家飯店超前部屬推出「義起挺國旅」住宿優惠，每房每晚6000元。（圖／義大皇家酒店提供）

高雄義大皇家飯店超前部屬推出「義起挺國旅」住宿優惠，每房每晚6000元，有適合兩人出遊的「雙人遊」與一家四口同行的「闔家歡」兩種專案可供選擇，專案含早餐、中式合菜以及義大遊樂世界門票，雙人則加碼提供飯店SPA療程。

▲▼「義起挺國旅」含早餐、中式合菜以及義大遊樂世界門票。（圖／義大皇家酒店提供）

飯店表示，行政院發行五倍券以及高市府的「高雄券」，等於有6000元可靈活使用，專案活動至12月30日止，9月15日前訂房，還可享有假日不加價優惠，中秋及雙十連假除外，與過去要價超過2萬元的專案售價相比，每人只要1500元，就可以一次享受到住宿、餐食、SPA加上遊樂世界門票的多重滿足。

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